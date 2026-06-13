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Estrella pop es vista por primera vez en 15 años, después de ser violada y secuestrada; ahora alista su regreso

La artista ganó el Grammy a Mejor Álbum de Pop Vocal en 2009 y al año siguiente desapareció de la vida pública

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Por Juan Pablo Sanabria y O Globo / Brasil / GDA

Hace más de 15 años, entre la constelación de artistas que pisaban fuerte en las listas de éxitos internacionales, una estrella pop desapareció de repente sin dejar rastro ni explicaciones. Ahora, para sorpresa de todo el mundo, su historia da un giro inesperado.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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