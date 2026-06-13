Estrella pop es vista por primera vez en 15 años, después de ser violada y secuestrada; ahora alista su regreso

Hace más de 15 años, entre la constelación de artistas que pisaban fuerte en las listas de éxitos internacionales, una estrella pop desapareció de repente sin dejar rastro ni explicaciones. Ahora, para sorpresa de todo el mundo, su historia da un giro inesperado.

La cantante Duffy fue vista en público por primera vez desde aquel entonces, en medio de los preparativos para su regreso a la música. La artista galesa, de 41 años, que se alejó de los reflectores tras revelar que había sido secuestrada, drogada y violada, fue fotografiada durante una visita a una cafetería en el norte de Gales.

Duffy triunfó en el pop en 2008, con su álbum debut 'Rockyferry'. (AFP)

Según el periódico The Sun, Duffy pasó por el Caffi Largo, en Pwllheli, cerca de la ciudad de Nefyn, donde creció. Los empleados del establecimiento compartieron una foto junto a la cantante y celebraron la visita en las redes sociales, destacando el apoyo de la artista a los negocios locales.

Un regreso íntimo a los escenarios

La reaparición ocurre pocas semanas después de que Duffy anunciara su primer concierto en casi 15 años. La presentación íntima está programada para julio en Londres y marcará oficialmente su regreso a los escenarios. La cantante también reveló que está trabajando en nueva música, poniendo fin a un largo período de distanciamiento de la industria musical.

Duffy alcanzó la fama internacional en 2008 con el éxito Mercy, el tema principal de su álbum debut Rockferry. El disco vendió millones de copias, lideró las listas de popularidad y le otorgó a la cantante el Grammy a Mejor Álbum de Pop Vocal en 2009. Tras lanzar su segundo álbum, Endlessly, en 2010, prácticamente desapareció de la vida pública.

El motivo de su desaparición

La cantante Duffy aparecó en una cafetería en Gales. (Instagram)

El motivo de su ausencia se dio a conocer públicamente hasta 2020. En un relato compartido inicialmente en sus redes sociales y luego detallado en un texto publicado en su sitio web, Duffy reveló que había sido drogada el día de su cumpleaños, secuestrada y llevada a otro país, donde sufrió violencia sexual. La artista contó que permaneció bajo los efectos de las drogas durante semanas y que vivió un período de profundo sufrimiento psicológico.

“Era mi cumpleaños. Me drogaron en un restaurante, estuve drogada durante cuatro semanas y viajé a un país extranjero. No recuerdo haber subido al avión. Desperté en la parte trasera de un vehículo en movimiento. Me metieron en una habitación de hotel, el agresor regresó y me violó”, escribió la cantante en ese momento.

En su relato, Duffy afirmó que llegó a tener pensamientos suicidas y pasó años intentando reconstruir su propia vida lejos de las cámaras. También reveló que el agresor le insinuó que podría matarla, lo que aumentó su miedo a buscar ayuda de inmediato.

Documental y nuevos proyectos

A sus 41 años, Duffy prepara su regreso. En la foto posa en el Times Square, en octubre de 2008. (AFP)

El pasado mes de marzo, la cantante anunció que contará su historia a fondo por primera vez en un documental producido para Disney+ y Hulu. El largometraje seguirá su trayectoria desde su infancia en Gales, pasando por el apogeo de su fama internacional, hasta el período de aislamiento tras los ataques. La producción también contará con testimonios de familiares, amigos y profesionales que acompañaron su carrera.

Además del documental, Duffy ha dado señales concretas de que pretende retomar su carrera musical. Recientemente publicó una imagen en el estudio y les escribió a sus fanáticos que los había extrañado durante todos estos años.

“Si tan solo pudiera encontrar las palabras adecuadas para explicar cuánto los he extrañado a todos”, escribió.

La cantante añadió que está trabajando en su regreso, alimentando la expectativa de los admiradores que esperan nueva música desde principios de la década pasada.