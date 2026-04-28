Estrella de ‘Jurassic Park’ impacta con fuerte noticia sobre su lucha contra el cáncer

El actor Sam Neill tiene una amplia carrera, pero es mayormente recordado como estrella de la saga 'Jurassic Park'.

Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, lleva varios años luchando contra un cáncer en etapa avanzada y ahora sorprende al mundo al dar una noticia sobre su enfermedad que parecía imposible.

En 2023, cuando el actor neozelandés hizo público su diagnóstico, sus palabras fueron demoledoras. “El asunto es que estoy acabado, posiblemente, muriendo”, declaró en aquel momento.

Luego, el intérprete de 78 años, quien encarnó a Alan Grant en la famosa saga, compartió que se sometió a quimioterapia para mantenerse con vida. Sin embargo, llegó un momento en que el proceso médico dejó de funcionar, lo que lo puso en una situación muy difícil.

Ahora, contra todo pronóstico y casi tres años después de ser diagnosticado con cáncer, Neill finalmente logró encontrar una terapia que le dio resultados positivos y lo dejó libre del padecimiento.

“Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todos estamos sorprendidos”, dijo a la cadena australiana 7News en un video que también fue compartido en sus redes sociales.

El actor añadió que, en sus momentos más críticos, incluso se sentía perdido. “Parecía que me iba a morir, lo cual, obviamente, no era lo ideal”, declaró.

¿Cuál fue la terapia a la que se sometió Sam Neill?

Sam Neill compartió su diagnóstico de cáncer en 2023. (AFP)

El intérprete fue tratado con una terapia avanzada llamada CAR-T, en la que se modifican genéticamente las células sanguíneas del paciente para que combatan el cáncer y destruyan las células malignas.

De acuerdo con la American Cancer Society, se trata de un tipo de tratamiento que puede ser útil en algunos tipos de cáncer, incluso cuando otras terapias dejan de ser efectivas.

“Es hora de que haga otra película”, señaló Neill, al expresar su entusiasmo tras la noticia.

Asimismo, recordó que durante el proceso se sintieron en incertidumbre: “Nadie sabía exactamente lo que podíamos esperar (…). Todavía estoy procesando esta información milagrosa”, comentó.

Neill hizo público su diagnóstico en 2023, cuando fue detectado con linfoma angioinmunoblástico de células T.

El actor comenzó a experimentar inflamación en los ganglios linfáticos y, posteriormente, retomó su papel de Alan Grant en la película de 2022 junto al elenco original.

En ese momento, señaló que no temía a la muerte, aunque le preocupaba no poder ver crecer a sus nietos y disfrutar del fruto de su trabajo.