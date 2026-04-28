Viva

Estrella de ‘Jurassic Park’ impacta con fuerte noticia sobre su lucha contra el cáncer

El intérprete, de 78 años, había sido diagnosticado con el padecimiento en 2023

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria
Sam Neill, Jurassic Park
El actor Sam Neill tiene una amplia carrera, pero es mayormente recordado como estrella de la saga 'Jurassic Park'. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sam NeillJurassic Park
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.