Estrella de Jackass de MTV vivió tenso momento en Costa Rica y debió ser escoltado por la Policía

Bam Margera, estrella de Jackass de MTV, contó que su evento de firma de autógrafos se salió de control por la aglomeración de fanáticos.

Bam Margera, reconocido patinador profesional y doble de riesgo y, sobre todo, estrella del programa Jackass de MTV, visitó Costa Rica para realizar tres eventos en el país; sin embargo, dio a conocer en sus redes sociales que debió ser escoltado por la Policía, ya que la actividad se salió de control.

“Llegaron 16 policías a la firma y reunión. Se llenó demasiado y se descontroló. Nos escoltaron fuera sanos y salvos. ¡Gracias a la policía de San José por la ayuda!“, escribió en la descripción del video, donde se muestra al patinador protegido por los oficiales en medio de la multitud que deseaba saludarlo y obtener un autógrafo.

En un video previo dio a conocer que “esta es la primera vez que un evento ha sido demasiado peligroso para patinar. Me siento como en una cárcel. Acortamos la fila y dejamos a la gente esperando tres horas para patinar, y se armó una pelea. Empujaron a algunas chicas. Estoy seguro aquí. Vamos a esperar a ver qué pasa”, manifestó.

En medio del agradecimiento, contó que su espalda estaba gravemente quemada y las palmadas que le dieron sus fans en la salida del evento le provocaron dolor.

Margera estuvo en Costa Rica para tres presentaciones junto a Plan B, una de las marcas más icónicas y respetadas en la historia del skateboarding callejero. La estrella saltó a la fama mundial a principios de los años 2000 como una de las figuras principales de la franquicia Jackass de MTV y creador del exitoso programa derivado Viva La Bam.