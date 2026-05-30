Estos fueron los mejores cafés de Costa Rica en 2026, según jueces de siete países

El café de Costa Rica es apreciado en todo el mundo.

Costa Rica se precia de tener el mejor café del mundo. Y si esa afirmación ya se debate... ni qué decir de la dificultad que tiene sentenciar cuál es, entre tanta variedad, el mejor grano de oro proveniente de este suelo, potencia mundial de dicho producto.

Muestra de eso fue la reñida competencia de la Taza de la Excelencia 2026, en la que un jurado conformado por jueces de Estados Unidos, Taiwán, Japón, Corea del Sur, China, Estonia y Reino Unido premió las mejores cosechas entre 2025 y 2026.

La competencia, que se realizó este jueves 28 de mayo, se dividió en tres categorías: Lavados, Honey y Natural, Fermentaciones Experimentales.

De un total de 30 participantes, 10 obtuvieron una calificación que supera los 90 puntos, lo que los hizo acreedores de la distinción Premios Presidenciales. Además, en general, a los diferentes cafés los separó una diferencia muy pequeña en la tabla de puntuaciones.

Los ganadores de Taza de la Excelencia 2026

El concurso Taza de la Excelencia 2026 premió a los productores costarricenses este jueves 28 de mayo. (Cortesía Asociación Cafés Finos de Costa Rica)

En la categoría de Lavados, el café de variedad Java, de la finca Rio Blanco (región Los Santos), producido por Alejandra Cordero Solano y procesado en el beneficio Café Solís & Cordero, obtuvo la posición número uno con una nota de 91,36.

Por su parte, con una calificación de 91,06, se impuso en la división Honey y Natural el café de variedad Geisha, de la finca Las Nubes (región Los Santos), producido por Alex Ureña Marín y procesado en el beneficio Roger Ureña Hidalgo.

Finalmente, el productor Emmanuel Solís Porras ganó en Fermentaciones Experimentales. Los jueces le dieron una puntuación de 91,06 a su café de variedad Geisha, sembrado y procesado en la finca Las Margaritas Veintiséis (región Los Santos).

Los ganadores accederán a la subasta internacional Cup of Excellence, pactada para realizarse el próximo 9 de julio, donde se ofrecerán sus cosechas a compradores exclusivos de todo el mundo.