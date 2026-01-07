Esto respondió McDonald’s a usuario que viralizó insólito precio de un ‘combo’ en Uber Eats Costa Rica

Esta fue la insólita promoción de McDonald's que apareció en Uber Eats Costa Rica.

Un usuario de redes sociales viralizó un error de la cadena McDonald’s, que ofreció por unas horas un insólito precio en Uber Eats Costa Rica, del que muchos sacaron provecho. La publicación no solo llamó la atención de clientes sino de la propia cadena de comida rápida.

Aunque, ante consulta de La Nación, Uber Eats decidió no pronunciarse sobre lo sucedido, McDonald’s sí dio una respuesta a Noisy Morado, la cuenta que realizó la viral publicación.

El combo, que se promocionó este 5 de enero, cerca de las 6 p. m. incluía 8 hamburguesas con queso, 3 papas medianas y tres bebidas medianas, por un precio original de ¢18.270. No obstante, con el descuento aplicado, todos esos productos se podían adquirir por un total de apenas ¢3.750.

Luego de que se corrigiera el enorme descuento, pasando de un 79% a un 40%, el usuario avisó que ya no estaba disponible mediante otro posteo. A esto, la cuenta de X (antes Twitter) de McDonald’s Costa Rica, decidió contestar con humor.

“¡Ups! Eso me pasa por trabajar un 36 de diciembre”, escribieron, dando a entender que en efecto fue algo imprevisto.

Lo curioso del caso es que un usuario que forma parte de la comunidad futbolera tica en X (antes Twitter) fue quien viralizó la oferta. Noisy Morado, figura de la red social, encontró el inusual rebajo y no pudo guardarse tal privilegio para él solo.