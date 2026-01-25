Esto dice Marfil sobre uso de canción ‘Represento’ en campaña de Laura Fernández

'Represento' fue parte de un anuncio político de Laura Fernández con un arreglo de Marfil y una letra modificada.

La candidata presidencial Laura Fernández utilizó la canción Represento, pieza representativa del grupo costarricense Marfil, en uno de sus anuncios publicitarios rumbo a las elecciones del 2026. Además, es uno de los temas más sonados en sus piquetes proselitistas, como el de este fin de semana en el paseo Colón, en la capital.

El tema, cuya autoría original es del puertorriqueño Lou Briel, llamó la atención en el video que circula en redes sociales y medios de comunicación masiva como spot político.

Al respecto, Isidor Asch, director de Marfil, afirmó que no le gusta que algo relacionado con el grupo o con su imagen se vincule con la política, para luego aclarar que el tema no es de su autoría y que eso les impediría hacer algo al respecto.

“Alguien tuvo que haber negociado eso con el compositor, Marfil solo hizo un arreglo musical. Ese arreglo musical está en la campaña de Laura, pero nosotros no somos los negociadores del caso, ni los productores. Aunque utilizaron el respaldo musical, la canción no es nuestra, entonces no tenemos ninguna participación” afirmó Asch.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano utilizó la canción con letra diferente. (Captura de pantalla)

Asch agregó que escuchó la letra de la canción en el spot publicitario, la cual fue cambiada para dar a conocer el mensaje de la candidata, y afirma que aunque “no les disgustó”, insistió en decir que no le agrada meterse en asuntos políticos.

“No me gusta involucrarme a nivel de imagen en la política, pero ojalá que la canción siga manteniendo el carisma que los costarricenses le han tenido. El arreglo de Marfil está para todos los costarricenses. La política ya no es parte nuestra, pero todos somos costarricenses”, dijo.

Consultado sobre si el uso del tema generó algún tipo de molestia, Asch respondió: “No pasa nada, qué dicha que estamos en Costa Rica. Todos participamos en un país que quiere salir adelante. Musicalmente no podemos hacer nada, usaron el arreglo de Marfil y ese es el caso. Nosotros no tenemos ninguna participación”, concluyó.