Viva

Este país tendrá un subsidio mensual de $1.500 para artistas

Artistas recibirán $1.500 mensuales como parte de un nuevo plan estatal. Conozca cómo se aplicará, a quién beneficiará y qué resultados ya mostró

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Irlanda implementará ingreso mensual de $1.500 para artistas como política estatal desde 2026, tras exitoso plan piloto.
Irlanda implementará ingreso mensual de $1.500 para artistas como política estatal desde 2026, tras exitoso plan piloto. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIrlandaSubsidio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.