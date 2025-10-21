Este país tendrá un subsidio mensual de $1.500 para artistas

Irlanda implementará un subsidio mensual de $1.500 para 2.000 artistas, como parte de un programa de apoyo estatal que se convertirá en permanente a partir de 2026.

Esta asignación forma parte del plan Basic Income for the Arts (BIA), cuyo objetivo es garantizar estabilidad económica para personas del sector creativo.

Entre 2022 y 2025, el país europeo desarrolló un plan piloto que otorgó 325 euros semanales a un grupo seleccionado de artistas, en respuesta al impacto económico que provocó la pandemia en el ámbito cultural.

La iniciativa surgió tras el cierre masivo de espacios culturales, lo que dejó sin ingresos a miles de profesionales. La entonces ministra de Cultura, Catherine Martin, impulsó el programa como parte de una estrategia de emergencia.

En esa primera etapa, más de 9.000 personas solicitaron participar. De ellas, 8.200 cumplieron con los requisitos básicos y 2.000 fueron seleccionadas al azar para recibir el beneficio.

Inscripción y financiamiento

El nuevo plan iniciará inscripciones en setiembre de 2026, aunque los criterios de elegibilidad no se han revelado. Las autoridades adelantaron que el número de beneficiarios podría aumentar si el presupuesto lo permite.

Según la emisora pública RTÉ, el subsidio continuará financiado con recursos estatales. La iniciativa incluirá artistas de diversas disciplinas como música, danza, literatura, teatro, cine y artes visuales.

Irlanda se convierte en uno de los pocos países en establecer un sistema de ingreso básico permanente para artistas, con respaldo gubernamental directo.

Impacto económico del plan piloto

Un estudio de la firma Alma Economics concluyó que el programa piloto tuvo un costo superior a €72 millones, pero generó casi €80 millones en beneficios para la economía irlandesa.

El informe también detalló que los ingresos de los participantes aumentaron en más de €500 mensuales. Además, se observó una reducción en la dependencia de otros subsidios estatales.

El mismo análisis proyectó que la versión permanente del programa aumentaría la producción artística en un 22%, lo cual permitiría reducir el precio de acceso al arte entre 9% y 25%.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.