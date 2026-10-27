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Este miércoles se elegirá a la nueva Señora Costa Rica: candidatas tienen entre 29 y 60 años, conózcalas aquí

La gala de coronación reunirá a 17 concursantes en el hotel Barceló San José. El certamen celebrará su vigésimo aniversario con una actividad a beneficio de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Niños

Angélica Arias Herrera, señora Costa Rica 2026
Angélica Arias Herrera, Señora Costa Rica 2026, tendrá sucesora el miércoles 28 de octubre. Rafael Pacheco Granados
Fátima Jiménez

La nueva Señora Costa Rica se definirá este miércoles 28 de octubre, cuando 17 candidatas de entre 29 y 60 años competirán por la corona en los salones Greco del hotel Barceló San José, a partir de las 7 p. m.

La gala marcará el vigésimo aniversario del certamen, dirigido por Marisol Soto, y permitirá elegir a la representante nacional para Mrs. World International.

Entre las aspirantes figuran mujeres de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas. La concursante más joven es Thanya Arias, de Santa Ana, quien tiene 29 años, mientras que Lucrecia Jiménez Coto, de Turrialba, es la de mayor edad, con 60.