Este miércoles se elegirá a la nueva Señora Costa Rica: candidatas tienen entre 29 y 60 años, conózcalas aquí

La nueva Señora Costa Rica se definirá este miércoles 28 de octubre, cuando 17 candidatas de entre 29 y 60 años competirán por la corona en los salones Greco del hotel Barceló San José, a partir de las 7 p. m.

La gala marcará el vigésimo aniversario del certamen, dirigido por Marisol Soto, y permitirá elegir a la representante nacional para Mrs. World International.

Entre las aspirantes figuran mujeres de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas. La concursante más joven es Thanya Arias, de Santa Ana, quien tiene 29 años, mientras que Lucrecia Jiménez Coto, de Turrialba, es la de mayor edad, con 60.

La actividad tendrá un propósito solidario: apoyar los cuidados paliativos pediátricos mediante la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, vinculada a la atención de niños y jóvenes con enfermedades terminales o condiciones críticas de salud.

“Señora Costa Rica nació con la convicción de que la belleza también puede ponerse al servicio de los demás. Queremos conocer mujeres con historias reales, valores, sensibilidad social y el deseo de representar al país con responsabilidad y orgullo”, expresó Soto.

Un certamen que amplió su límite de edad

Aunque los requisitos de esta edición permitían la inscripción de mujeres de entre 25 y 60 años, las 17 finalistas tienen edades comprendidas entre los 29 y los 60 años.

Según explicó Soto a La Nación, el concurso tenía inicialmente un límite de edad de 50 años, por lo que la presencia de candidatas mayores de ese rango responde a una decisión de la organización de ampliar las posibilidades de participación.

“Con el tiempo entendí que la mujer ha cambiado y que hoy vivimos una realidad muy diferente. Conversé con la organización Mrs. World Señora Mundo y me aprobaron subir la edad para que muchas más pudieran participar”, explicó.

La directora relató que, durante distintas actividades, conoció a mujeres mayores de 50 años que le manifestaron su interés en concursar. Esos encuentros contribuyeron a impulsar el cambio.

“Ampliarlo hasta los 60 años es también reconocer la experiencia, la madurez y la seguridad que muchas mujeres adquieren con los años. Queremos que Señora Costa Rica sea un espacio donde más mujeres puedan desarrollarse, alzar su voz y trabajar por las causas sociales”, agregó.

Además de la edad, los requisitos de esta edición incluían ser costarricense; estar casada, divorciada, separada o vivir en unión libre; contar con pasaporte vigente, gozar de buena salud física y tener disposición para involucrarse en causas sociales.

¿Quiénes elegirán a la nueva Señora Costa Rica?

El jurado estará integrado por el odontólogo Luis Kaver; la Miss Universe Costa Rica 2025, Mayhla Roth; la periodista y presentadora Natalia Rodríguez; la Señora Costa Rica 2023, Jennifer Villalobos; el periodista Alex Murillo y la diseñadora Valeza Rodríguez.

Para Soto, el proceso de preparación trasciende las pasarelas y la elección de una ganadora. La directora sostiene que el certamen también busca fortalecer la confianza, la comunicación y el desarrollo personal de las participantes.

“Muchas mujeres llegan pensando que vienen a un concurso y terminan encontrándose consigo mismas. Señora Costa Rica es una plataforma de amor propio. El proceso les permite fortalecer su seguridad, su imagen, su comunicación, hacer nuevas amistades, desarrollar talentos y, sobre todo, descubrir una versión de ellas mismas que quizá tenían olvidada y que no sabían que existía”, comentó.

Una coronación con propósito benéfico

La gala se realizará a beneficio de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños, que brinda atención especializada a personas menores de edad con enfermedades que limitan su vida, así como acompañamiento a sus familias.

“Es un proyecto benéfico y ser parte de esto significa también tener la oportunidad de utilizar nuestra voz y nuestra visibilidad para ayudar a otros. Nuestra causa benéfica es la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo”, señaló Soto.

Según la información suministrada, las entradas para la final de Señora Costa Rica están a la venta. Los premios de esta edición todavía no se han anunciado, pues dependen de los patrocinios. Tampoco se han definido la fecha ni la sede de la competencia internacional en la que participará la ganadora.

Ellas son las candidatas a Señora Costa Rica

Grettel Rodríguez Blanco tiene 37 años y es de Zarcero, Alajuela. (Arnoldo Robert/Suministrada)

Cynthia Vargas Oviedo tiene 40 años y es de San Rafael, Heredia. Tiene un hijo. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Kattia Solano Rojas tiene 42 años y es de La Unión, Cartago. (Arnoldo Robert/Suministrada)

Thanya Arias tiene 29 años y es de Santa Ana, San José. Es la concursante más joven de esta edición. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Sugey Ramírez Padilla tiene 49 años y es de Santa Ana, San José. Tiene dos hijas. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Patricia Bejarano Arguedas tiene 56 años y es de Escazú, San José. Tiene tres hijos y una nieta. (Arnoldo Robert/Suministrada)

Cricsin Badilla Medina tiene 41 años y es de Puntarenas. Tiene dos hijos. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Alejandra Jiménez Quesada tiene 35 años y es de Puriscal, San José. Tiene dos hijos. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Nazareth Correa Rodríguez tiene 45 años y es de Miramar, Puntarenas. Tiene un hijo. (Arnoldo Robert/Suministrada)

Melissa Alfaro Campos tiene 40 años y es de La Garita, Alajuela. (Arnoldo Robert/Suministrada)

Melania Molina Solano tiene 44 años y es de San Rafael de Oreamuno, Cartago. Tiene un hijo. (Arnoldo Robert/Suministrada)

Karol Bonilla Venegas tiene 35 años y es de Santo Domingo, Heredia. Tiene dos hijos. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Lucrecia Jiménez Coto tiene 60 años y es de Turrialba, Cartago. Tiene dos hijos. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Cecilia Herboso Candia tiene 37 años y es de Moravia, San José. Tiene dos hijos. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Yuri Arguedas Soto tiene 37 años y es de La Guácima, Alajuela. Tiene dos hijos. (Arnoldo Robert/Suministrada )

Tatiana Fonseca Ramírez tiene 39 años y es de Guadalupe, Cartago. (Arnoldo Robert/Suministrada )