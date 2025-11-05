Este es el tipo de luces navideñas que debe usar para ahorrar energía eléctrica, según expertos

Le contamos por qué deberían elegir las luces LED para sus decoraciones en Navidad.

La Navidad representa una de las épocas más anheladas del año. Su ambiente festivo, lleno de alegría y celebraciones, propicia encuentros entre personas que comparten diversas festividades en torno a las tradiciones decembrinas.

Este periodo implica bailes, cenas, intercambio de regalos y, sobre todo, una profusa decoración, con árboles navideños, borlas, coronas y una variada gama de luces que acompañan y embellecen la temporada festiva.

Indudablemente, uno de los ornamentos más atractivos y llamativos es la iluminación, aunque también es reconocido como uno de los elementos más caros. La iluminación navideña conlleva un mayor consumo de energía, lo que se traduce en un incremento en la factura correspondiente.

En este contexto, sería aconsejable explorar opciones de luces o bombillas más eficientes que alivien la carga económica, permitiendo disfrutar plenamente de los adornos y decoraciones propias de las festividades.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de la empresa de electricidad Total Energies, una alternativa viable para reducir los costos asociados a la iluminación navideña son las luces LED, las cuales consumen entre un 75% y un 80% menos de energía que los incandescentes convencionales.

Estas bombillas se presentan en diversas modalidades, ya sea en tiras para colgar en fachadas, pasillos y estantes, o en forma de mangueras, cortinas y guirnaldas para incorporar en el árbol navideño.

Además del ahorro económico, es importante destacar que este tipo de iluminación ofrece beneficios ambientales significativos, dado que su uso implica un menor consumo de electricidad y una reducción considerable en la emisión de gases contaminantes.

Las bombillas tradicionales son un tipo de iluminación que consume más energía.

Según la página mencionada anteriormente, “estas bombillas utilizan menos energía para iluminar un mismo espacio, emiten menos gases contaminantes hasta de un 80% y no contienen mercurio tóxico, por lo que son más respetuosas con el entorno”.

Por otra parte, las luces LED presentan características que contribuyen a una mayor durabilidad, ya que minimizan los riesgos de emisión de calor en comparación con las luces convencionales, que tienden a sobrecalentarse. Además, son más resistentes, soportan temperaturas extremas y la humedad, y son aptas para uso tanto en interiores como en exteriores.

Conforme a la información proporcionada por el portal Fintonic, una aplicación española de finanzas personales, estas luces pueden tener una vida útil de hasta 50 mil horas, en contraste con las 1.000 horas de las bombillas incandescentes, lo que representa un significativo ahorro en costos y beneficios.

Mientras las bombillas halógenas e incandescentes generan altas temperaturas, desperdiciando gran parte de la energía consumida y presentando riesgos de explosión debido al calor acumulado, las luces eficientes emiten cantidades mínimas de calor, e incluso en algunos casos, ninguna, mientras cumplen con su función lumínica.

Las luces LED son la opción recomendada para decorar durante la temporada navideña.

