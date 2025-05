Este actor fue dado por muerto y ahora vive de su éxito musical en series como ‘Young Sheldon’

No es casualidad que el nombre de usuario en Instagram de Steve Burns sea @steveburnsalive (Steve Burns vivo). Como ocurrió con otras figuras emblemáticas de la televisión, también lo dieron por muerto.

Burns se convirtió en un rostro familiar gracias a su papel como conductor original de Las Pistas de Blue, programa en el que participó desde 1996 hasta 2002. Luego de su salida, desapareció del ojo público y fue reemplazado por Donovan Patton, quien interpretó a Joe, el hermano menor del personaje original.

Un rumor sobre un accidente de tránsito alimentó la versión de que había muerto. Esta especulación creció tras su desaparición del segmento infantil que lo catapultó a la fama. El programa seguía a un perro azul animado que ayudaba a su joven dueño a resolver pequeños enigmas cotidianos.

Sin embargo, en 2021 Burns reapareció para celebrar los 25 años de Las Pistas de Blue. “Celebrando 25 años de diversión, risas, pistas y amistad ¡Feliz 25.º aniversario, Pistas de Blue! #BluesClues25”, publicó Nick Jr. en X, junto a un video del actor soplando una vela sobre un cupcake.

Steve Burns dejó "Las Pistas de Blue" en 2002 para estudiar y enfrentar retos personales fuera de la televisión. (La Nacion/Argentina/GDA/La Nacion/Argentina/GDA)

Unos minutos después, Burns reveló los motivos por los cuales se alejó de las cámaras.

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el señor Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día, yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy’”, comentó en otro video.

Explicó que su decisión se basó en su deseo de continuar con sus estudios universitarios. También reconoció que se sentía demasiado mayor para seguir en el programa.

“Me di cuenta de que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad. Fue bastante desafiante, pero enriquecedor, porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso. Ahora estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer”, dijo.

Tras aquella reaparición, retomó sus proyectos personales. Sin embargo, ante los constantes rumores sobre su supuesta muerte —rumores que siempre calificó como “extraños”— volvió a hablar del tema en una entrevista para el pódcast Soul Boom, conducido por Rainn Wilson.

“Estaba en una especie de depresión después de dejar el programa. Era un momento en que Internet apenas comenzaba a funcionar, y una gran parte del mundo decidió que yo había muerto“, recordó.

Luego añadió: “Eso no es lo que quieres oír cuando estás gravemente deprimido clínicamente. Fui al show de Rosie O’Donnell para decir: ‘Hola. Sigo vivo’, pero la gente seguía pensando que yo estaba muerto”.

En conversación con Variety, a inicios de mayo de este año, ofreció más detalles.

“Tenía la impresión de que la mayoría de ustedes pensaba que estaba muerto. Ese rumor era tan persistente e indeleble que asumí que era una preferencia cultural. Al final, simplemente capté la indirecta. Mantuve un perfil bajo y abandoné la vida pública”, comentó.

Decidió alejarse de todo y construyó una casa en Brooklyn. Allí vivió en aislamiento durante varios años. “Durante 10 años no hice nada más que beber un par de botellas de vino cada noche, ver Cazadores de Mitos y comer pad thai”, relató.

Hoy, Steve Burns tiene 51 años y conserva el mismo rostro que lo hizo famoso en su juventud.

La diferencia más evidente es su cabeza rapada, estilo que adoptó justo después de dejar el programa. Explicó que lo hizo porque iba a quedarse calvo y no quería que eso ocurriera frente al público.

Steve Burns actualmente produce música, dirige un pódcast y mantiene una comunidad activa en TikTok e Instagram. (Instagram/Instagram)

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 700.000 seguidores, comparte momentos de ocio y recuerdos de su paso por la televisión. También se muestra sensible con sus seguidores.

Actualmente, Burns se dedica a la música. Poco después de dejar Las Pistas de Blue, lanzó el álbum de indie rock Songs for Dustmites, producido por Dave Fridmann y Ed Buller.

En ese proyecto colaboró con el guitarrista de The Flaming Lips, Steven Drozd. Más adelante formó la banda Steve Burns and the Struggle. También compuso e interpretó la canción principal de la serie Young Sheldon.

En TikTok, plataforma donde suma más de 3,5 millones de seguidores, anunció que trabaja en su propio pódcast. Planea ofrecer allí el mismo tipo de contenido que publica en esa red social.