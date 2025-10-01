Estas son las representantes de Centroamérica que competirán por la corona de Miss Universo 2025

Conozca a las siete mises de Centroamérica que competirán en Tailandia por la corona de Miss Universo 2025. Fotografía: Lilly Arce.

Siete mujeres representarán a Centroamérica en la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia.

Este certamen reunirá a participantes de más de 100 países, quienes competirán por la corona internacional que actualmente posee Victoria Kjær Theilvig, según información de la revista Hola.

Por Costa Rica, la seleccionada es Mahyla Roth, quien obtuvo su título nacional en una ceremonia reciente.

Ella será la encargada de portar la banda tricolor en este evento global.

Guatemala eligió a Raschel Paz Archila, mientras que Honduras estará representada por Alejandra Fuentes. Ambas jóvenes destacaron por su desempeño en los concursos nacionales.

Itza Castillo fue la elegida para representar a Nicaragua, y Giulia Zanoni portará la banda de El Salvador.

En el caso de Belice, la escogida fue Bella Zabaneh.

Panamá depositó su confianza en Mirna Caballini, quien completa el grupo de candidatas centroamericanas que viajarán a Asia para buscar el reconocimiento internacional.