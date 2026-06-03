Estas son las nuevas voces que tomarán la franja horaria de ‘Hablando Claro’, de Columbia

Columbia sorprendió a sus oyentes la mañana de este miércoles 3 de junio al dar a conocer las nuevas voces que tomarán la franja horaria que deja el programa Hablando Claro, de la periodista Vilma Ibarra.

Aunque no se anunció el nombre del nuevo programa, fue la misma Ibarra quien dio a conocer la noticia y presentó a sus colegas, quienes comenzarán con el nuevo programa el lunes 8 de junio.

Los encargados del naciente espacio serán los periodistas Víctor Fernández, quien es profesor en la Escuela de Comunicación de la UCR, y la comunicadora Doriam Díaz, una de las ganadoras del Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge. Ambos profesionales poseen amplia experiencia en el periodismo escrito nacional, sobre todo en el diario La Nación, donde laboraron por varios años.

El nuevo espacio se mantendrá en horario de 8 a 8:55 a. m. Según se adelantó, tendrá entrevistados en la cabina y tocará diversas temáticas.

“No venimos a sustituir en el sentido literal lo que ha hecho Vilma; venimos a hacer un programa diferente, con nombre diferente, pero será un programa que abrirá el espectro y de gran amplitud temática, de desmenuzar la realidad nacional y temas que tenemos que ponernos a conversar”, dijo Díaz durante la conversación.

Además, se tocarán temas de divulgación científica, cultural y coyuntura nacional.

“Los dos somos muy afines a la cultura; son temas que nos apasionan, nos interesa la ciencia y hay mucho espacio para la divulgación de qué hacer científico y los investigadores, cosas espectaculares que se están haciendo en las aulas. La idea es que a todas esas personas que están generando conocimiento las tengamos acá; somos contadores de historias y queremos ser un vehículo para eso”, agregó Fernández.

Víctor Fernández será una de las nuevas voces mañaneras de radio Columbia. (archivo )

Inicio mundialista

Fernández y Díaz adelantaron que la próxima semana abordarán un tema relacionado con la geopolítica del fútbol, en el contexto del próximo inicio del Mundial 2026.

“Es una oportunidad hermosa de convertir el Mundial en una gran clase de Estudios Sociales; en todo el país estamos hablando de países como Cabo Verde, Uzbekistán, etc, aunque sea porque están pegando postales. Es una oportunidad hermosa de que los estudiantes puedan conocer la realidad de cada país; es algo que queremos aprovechar”, afirmó Fernández.

Díaz agregó que la coyuntura mundialista permite “unir mundos diferentes, realidades diferentes, guerras diferentes, luchas diferentes... es también poner en tensión mundos que no se acercan en otros momentos y eso va a generar temas y reacciones que iremos conociendo durante el mundial”.

Ambos comunicadores se mostraron emocionados por la oportunidad brindada por Columbia, pues representa su debut como conductores de un programa radial de alcance nacional.

“Da susto, pero vamos a trabajar para honrar la franja horaria y la costumbre de Columbia, y sé que ustedes saben que tiembla, se va la luz y uno enciende la radio porque es la compañera más fiel; queremos honrar esa tradición de periodismo de radio”, finalizó Doriam.