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Estas son las nuevas voces que tomarán la franja horaria de ‘Hablando Claro’, de Columbia

Dos experimentados periodistas se suman a la radio con un programa con nuevo enfoque y contenido

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Por Fiorella Montoya

Columbia sorprendió a sus oyentes la mañana de este miércoles 3 de junio al dar a conocer las nuevas voces que tomarán la franja horaria que deja el programa Hablando Claro, de la periodista Vilma Ibarra.








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Vilma Ibarra
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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