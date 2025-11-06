Estas son las figuras de Teletica y Repretel que estarán en la Teletón 2025

Ítalo Marenco, participante de 'Mira quién baila', de Teletica, estará en la Teletón 2025.

La Teletón 2025 tendrá lugar este 28 y 29 de noviembre. Como es costumbre, la transmisión contará con destacadas figuras de Teletica y Repretel, que se encargarán de conducir y presentar diferentes segmentos del evento benéfico.

La organización realizó una conferencia de prensa la noche de este miércoles 5 de noviembre, en la cual oficializó a los famosos nacionales e internacionales que tendrán presencia en la maratón.

Por parte de Teletica, estarán: Ítalo Marenco, participante de Mira quién baila; el locutor Carlos Álvarez; la periodista deportiva Gabriela Jiménez, las conductoras Keyla Sánchez y Melania Villalta, del Chinamo; y la actriz de la serie Los enredos de Juan Vainas, Sofía Chaverri.

Mientras tanto, Repretel aportará a Rafa Pérez, Alejandro Coto y Maricrís Rodríguez, integrantes de Giros; así como a Ginnés Rodríguez, presentadora de Las historias.

Otras personalidades ticas reconocidas que estarán presentes son: la periodista Natalia García, el humorista Choche Romano, el locutor Andrés Zamora, el actor chileno Leo Perucci y el animador Tigre Tony.

Keyla Sánchez, presentadora de 'El Chinamo', será otra de las figuras de Teletica que participarán en la Teletón 2025. (Instagram)

Además, darán presentaciones los artistas extranjeros Karina, Kiara, Los Rabanes, Ángel López, Charlie Cruz, Jimmy Bad Boy, El Cata; Papel, Piedra o Tijeras; Los Ochoa, Juan Palau, Lito Kairos, Los Amos de la Sierra, Karen Valencia, Meme Ureña, Hanna Rivas y Wilmer Lozano.

La meta de este año es recaudar ¢600 millones, los cuales se destinarán a la mejora del Hospital de Día y la Unidad de Rehabilitación Funcional del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, para adultos mayores.

Para la Teletón 2025 se tiene contemplado realizar diferentes actividades paralelas, como jornadas de zumba, una “Bailatón” y un torneo de fútbol con figuras públicas llamado Copa Teletón 2025, que tendrá lugar en el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

También se incursionará en las nuevas plataformas digitales. El evento, simultáneamente, transmitirá una maratón digital con streamers, gamers e influencers.