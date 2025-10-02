Estas son las 8 playas de Centroamérica que entraron en el top 100 del mundo

Playas de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Belice destacaron en la lista global de Corona por su naturaleza y encanto local.

Ocho playas de países centroamericanos ingresaron al exclusivo listado de las 100 mejores del mundo, creado por la marca de cerveza Corona en conmemoración de su centenario.

La lista, denominada Corona Beach 100, reunió destinos de costa con un enfoque en la naturaleza, la cultura local y la experiencia auténtica frente al mar.

Tres joyas de Costa Rica entre las favoritas del mundo

Playa Conchal, Playa Uvita y Playa Cocles fueron incluidas en la lista “Corona Beach 100” que celebra los destinos costeros más impactantes del mundo, gracias a su belleza natural, fauna única y ambiente relajante.

Costa Rica se destacó con tres playas. Playa Conchal, en Brasilito de Guanacaste, fue reconocida por su arena de conchas y aguas cristalinas, ideales para descansar.

Playa Uvita, en Osa, Puntarenas, impresionó con su banco de arena en forma de cola de ballena y su biodiversidad marina.

Por su parte, Playa Cocles, en Puerto Viejo de Limón, fue destacada por su ambiente caribeño, constantes olas para surfistas y la presencia de fauna exótica.

El Tunco: el corazón surfista de El Salvador

Playa El Tunco en El Salvador destaca por sus olas ideales para surf, atardeceres vibrantes y un ambiente local lleno de sabor y autenticidad. (Canva/Canva)

En El Salvador, Playa El Tunco fue reconocida como un pequeño pueblo lleno de energía surfista, puestas de sol impactantes y sabor local.

Se ubica junto a El Sunzal, escenario de competencias internacionales de surf. Su ambiente relajado y su cultura vibrante la colocaron entre las favoritas.

Nicaragua brilló con naturaleza tranquila y cultura viva

La Isla Pequeña del Maíz en Nicaragua ofrece paz total, sin carreteras ni ruido, con hamacas, ceviche fresco y un arrecife ideal para nadar. (Canva/Canva)

Nicaragua logró incluir dos playas en el ranking. Playa Mangos, en Isla de Ometepe, se presentó como un refugio silencioso entre volcanes y el lago, con ambiente de pueblo y vida lenta.

También fue incluida la Isla Pequeña del Maíz, sin carreteras ni ruido, con ceviche fresco, hamacas entre palmeras y un arrecife cercano. Este lugar fue descrito como un suspiro frente al mar.

Panamá cautivó con olas, serenidad y desconexión

Playa Venao en Panamá ofrece olas constantes, ambiente relajado y una mezcla de surf, naturaleza y vida bohemia frente al Pacífico. (Canva/Canva)

Panamá sumó dos destinos. Playa Venao, en la costa del Pacífico, fue destacada por su comunidad mixta entre locales y expatriados, sesiones de surf, yoga y tardes con DJs frente al mar.

Además, la Isla Perro, en el archipiélago de San Blas, captó atención por su naufragio ideal para el buceo, arena blanca y la gestión local del pueblo indígena Guna Yala.

Belice cerró la lista con una playa de postal

Placencia Beach en Belice combina ambiente caribeño, acceso al segundo arrecife más grande del mundo y cultura local en un entorno relajado. (Canva/Canva)

Finalmente, Placencia Beach, en Belice, cerró la presencia centroamericana en el ranking. Esta playa ofrece acceso al Arrecife Mesoamericano, el segundo más grande del mundo, y una vibrante vida cultural.

La zona fue descrita como una isla accesible en automóvil, con calles estrechas, playas sin pretensiones y ambiente caribeño relajado.