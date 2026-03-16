Viva

Estas son las 100 mejores salas de cine del mundo: dos se ubican en países de Latinoamérica

La selección internacional destaca salas emblemáticas en distintos continentes, entre ellas una en México y otra en Argentina

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Un ranking internacional reúne los 100 mejores cines del mundo. Dos están en Latinoamérica: uno en México y otro en Argentina.
Un ranking internacional reúne los 100 mejores cines del mundo. Dos están en Latinoamérica: uno en México y otro en Argentina. (The Stella Cinema Rathmines/The Stella Cinema Rathmines)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLatinoaméricacinesalas de cine
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.