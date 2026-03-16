Estas son las 100 mejores salas de cine del mundo: dos se ubican en países de Latinoamérica

Un ranking internacional reúne los 100 mejores cines del mundo. Dos están en Latinoamérica: uno en México y otro en Argentina.

Una selección internacional reunió los 100 mejores cines del mundo, con espacios cinematográficos de distintos continentes reconocidos por su historia, arquitectura o programación cultural. El listado fue elaborado por la revista especializada Time Out con la colaboración de especialistas locales, y destaca salas que van desde templos históricos del cine hasta pequeños recintos independientes.

La compilación incluye recintos de ciudades como Tokio, París, Berlín, Sídney o Los Ángeles, y prioriza salas dedicadas principalmente a la exhibición cinematográfica. Según la publicación, estos espacios representan lugares clave para la experiencia colectiva de ver películas en pantalla grande.

Entre los 100 cines seleccionados aparecen dos ubicados en Latinoamérica: la Cineteca Nacional de México, en Ciudad de México, y el Cine Gaumont, en Buenos Aires, Argentina.

Los cines latinoamericanos del listado

La Cineteca Nacional de México (puesto 10) forma parte del ranking tras reconstruirse luego de un incendio que afectó los archivos cinematográficos del país en 1982. El complejo actual alberga archivos de cine con capacidad para 50.000 rollos y cuenta con diez salas de proyección. Además, incluye espacios abiertos, galerías, restaurantes y áreas para actividades culturales relacionadas con el cine.

El recinto programa temporadas de cine internacional, charlas y proyecciones al aire libre, y recibe cada año a más de un millón de visitantes interesados en películas subtituladas y eventos cinematográficos.

El Cine Gaumont (puesto 47), en Buenos Aires, se ubica frente al edificio del Congreso argentino y mantiene actividad cinematográfica en ese lugar desde 1912. El recinto fue nombrado en honor al pionero francés Léon Gaumont y se considera un espacio dedicado al cine argentino.

El complejo cuenta con tres salas y se distingue por su política de accesibilidad y precios de entrada bajos. En la capital argentina se presenta como un espacio que preserva el cine nacional y facilita su acceso al público.

Selección global

El listado incluye salas de distintas épocas y estilos, desde cines históricos con arquitectura clásica hasta recintos modernos con tecnología avanzada. Entre los ejemplos figuran el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, conocido por sus estrenos de alfombra roja, y otras salas emblemáticas de Europa, Asia y Norteamérica.

Según la publicación, el objetivo de la selección es destacar espacios que mantienen la experiencia colectiva del cine en pantalla grande en distintos lugares del mundo.