Estas son las 10 mejores películas para disfrutar de la Navidad

Unas de las principales películas navideñas clásicas son: "El Grinch", "Mi pobre angelito" y "El regalo prometido", recomendadas para disfrutar la Navidad en familia.

La Navidad es una época especial que evoca unión, nostalgia y momentos llenos de felicidad. El cine se convierte en el acompañante perfecto para disfrutar en familia o con seres queridos durante estas fechas.

A continuación, le presentamos una lista de 10 películas recomendadas por Viva que le ayudarán a vivir el espíritu navideño.

1. Mi Pobre Angelito (Home Alone, 1990)

Un clásico que no necesita presentación y se puede mirar una y otra vez. La historia de Kevin McCallister, el niño que defiende su hogar de dos torpes ladrones, es una comedia llena de aventuras y momentos icónicos. Es perfecta para reír y recordar la importancia de la familia.

Se puede ver en Disney+.

2. El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Jim Carrey se transforma en el personaje verde más gruñón de la Navidad. Esta adaptación del libro del Dr. Seuss combina humor y un mensaje conmovedor sobre el verdadero significado de estas fiestas.

Se puede ver en Amazon Prime Video.

3. Klaus (2019)

Esta joya animada, producida por Netflix, reimagina el origen de Santa Claus con una historia visualmente espectacular y cargada de emociones. Su mensaje de bondad y generosidad la convierte en un nuevo clásico.

Se puede ver en Netflix.

4. El Expreso Polar (The Polar Express, 2004)

Con un estilo único gracias a la animación de captura de movimiento, esta película nos invita a un mágico viaje hacia el Polo Norte, explorando la fe y la magia de creer en lo imposible.

Se puede ver en Amazon Prime Video.

5. Realmente amor (Love Actually 2003)

Esta comedia romántica entrelaza varias historias de amor y amistad durante la Navidad en Londres. Es ideal para quienes buscan una película que mezcla risas, lágrimas y mucho romance.

Se puede ver en Netflix.

6. Navidad en 8 Bits (8-Bit Christmas, 2021)

Un nostálgico viaje a los años 80, donde un niño sueña con conseguir una consola de videojuegos para Navidad. Su enfoque humorístico y emotivo la ha convertido en una opción moderna que conecta generaciones.

Se puede ver en Max.

7. Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street, 1947)

Esta clásica historia sobre un hombre que afirma ser Santa Claus sigue siendo la favorita de muchas personas, décadas después de su estreno. Si buscas una película que toque el corazón, esta es la indicada.

Se puede ver en Disney+.

8. Pesadilla Antes de Navidad (The Nightmare Before Christmas, 1993)

¿Película navideña o de miedo? Henry Selick y Tim Burton mezclan Halloween y Navidad en una obra maestra visual protagonizada por Jack Skellington. Es perfecta para quienes buscan algo diferente, con canciones inolvidables y un estilo único. Esta película también es conocida como El extraño mundo de Jack.

Se puede ver en Disney+.

9. Una Navidad de Locos (Christmas with the Kranks, 2004)

Una comedia que muestra el caos que puede rodear la preparación navideña. Con un elenco brillante y situaciones alocadas, es una opción ligera y divertida para toda la familia.

Se puede ver en Max.

10. El regalo prometido (Jingle All the Way, 1996)

Arnold Schwarzenegger protagoniza esta comedia donde un padre lucha por conseguir el juguete más popular para su hijo. Es un recordatorio divertido del frenesí comercial de la Navidad.

Se puede ver en Disney+.