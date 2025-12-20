Viva

Estas son las 10 mejores películas para disfrutar de la Navidad

Combinando risas y emociones, explore las mejores películas navideñas de la época para compartir en familia o con amigos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Imagen compuesta por tres escenas icónicas de películas navideñas: el Grinch con traje de Santa Claus, Kevin McCallister de "Mi pobre angelito" sorprendido, y Arnold Schwarzenegger en "El regalo prometido" con un juguete junto a un árbol de Navidad.
Unas de las principales películas navideñas clásicas son: "El Grinch", "Mi pobre angelito" y "El regalo prometido", recomendadas para disfrutar la Navidad en familia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNavidadPelículas navideñasCine
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.