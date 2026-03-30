Estadounidense causa gran indignación por su trato a habitante de la calle en Alajuela: esto sucedió

El Guasón, como se le conoce a Miguel Ángel, es un habitante de calle muy querido en Alajuela. Él sufrió el mal trato de un estadounidense.

Un estadounidense radicado en Costa Rica desató indignación en redes sociales por la forma en que trató a un habitante de la calle, muy conocido y querido en la ciudad de Alajuela.

El norteamericano, quien se promociona en TikTok como miembro de una iglesia evangélica y tutor de teología, grabó varios videos en los que muestra al alajuelense mientras le dice “demonio”.

Al personaje de la ciudad de los Mangos, cuyo nombre de registro es Miguel Ángel, lo suelen llamar El Guasón, debido a que él mismo deambula por las calles maquillado como el personaje de la saga de Batman.

Al parecer, él se encontró con el estadounidense, quien lo grabó y le profirió comentarios ofensivos con léxico bíblico, a pesar de la evidente molestia del nacional.

En uno de los videos, con tono bromista escribió: “La gran controversia en el Mangoverso. El Gringo vs. El Guasón, parte 2. Jesús contra el demonio y sus ángeles malvados”.

“¿Terminó?”, le dice el Guasón con enojo, y al notar que sigue apuntándolo con el teléfono le hace un gesto como de invitarlo a pelear. Posteriormente, el habitante de calle, que parece estar bajo los efectos del alcohol, le afirma que su vida es testimonio y que el estadounidense “no sabe nada de la biblia”.

Sin embargo, no obtiene respuesta, por lo que incluso se dirige a él en inglés, pidiéndole que le confirme si entendió.

“Te reprendo en el nombre de Jesucristo”, exclama el joven norteamericano y, posteriormente, cuando ya el costarricense se marcha, comienza a hacer una oración en su idioma natal.

Stephanie, dueña de una taquería mexicana en Alajuela es muy cercana al Guasón. (Cortesía)

Estos videos fueron grabados en febrero. No obstante, revivieron luego de que una mujer, de nombre Stephanie, dueña de una taquería mexicana en El Carmen de Alajuela, denunciara la situación en un TikTok, que ya tiene más de 30.000 reproducciones.

Ella es una de las amigas más cercanas de El Guasón y siempre está atenta a ayudarlo en medio de su difícil situación de vida. Hace unos días, publicó un video junto a él, en el que exponen con pesar lo sucedido con el estadounidense.

“Cuando se le acercan y le dicen ese tipo de cosas, usted tiene que irse”, le aconseja la mujer. “Son personas que tienen a Dios en la boca, pero malo el corazón. Uno no ve a una persona y le dice: ‘Ahí viene el demonio’”, dijo la comerciante.

@stephaniegonzaleztica Para la persona que trato a mi amigo de Demonio 😔 no le dio ni la oportunidad de hablar,apenas lo vio lo etiqueto sin saber el corazon que el tiene lo noble que es y lo buen amigo que puede llegar a ser ......por eso hay que cuidarnos de las personas que andan con Dios en la boca pero el diablo en el corazon .....hoy mi amigo andaba sencible por las cosas que aveces le dicen en la calle 🥹❤️‍🩹🌻🍃#elguason #alajuela🇨🇷🇨🇷 #costarica🇨🇷 #flypシ ♬ sonido original - Ticapretty

En redes sociales, muchos se mostraron indignados y manifestaron su apoyo al hombre, oriundo de Limón pero que vive en Alajuela desde hace años.

“Él es muy educado, no se engañen con las apariencias”, “no debemos juzgar, cada quien muestra lo que tiene en su corazón”, “ignore a esas personas y siga luchando”, “él es tan bello, no se le ve maldad”, “qué mal me cayó ese tipo cuando le dijo eso”, escribieron los usuarios.