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Estadounidense causa gran indignación por su trato a habitante de la calle en Alajuela: esto sucedió

El norteamericano grabó, sin su consentimiento, a un habitante de la calle muy conocido en la ciudad de los Mangos y le dijo ‘demonio’ en varias ocasiones

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Por Juan Pablo Sanabria
El Guasón Alajuela EXCLUSIVO VIVA
El Guasón, como se le conoce a Miguel Ángel, es un habitante de calle muy querido en Alajuela. Él sufrió el mal trato de un estadounidense. (Cortesía)







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Estadounidense en Costa RicaEl Guasón Alajuela
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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