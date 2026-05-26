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Esta es la mejor playa de Latinoamérica en 2026, según ranking global

La bahía mexicana ocupó el puesto 8 del listado mundial y se convirtió en la playa latinoamericana mejor posicionada

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Por Jailine González Gómez
Playa Balandra, en México, lidera América Latina en el ranking global de mejores playas de 2026.
Playa Balandra, en México, lidera América Latina en el ranking global de mejores playas de 2026. ( Nathan Dugal/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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