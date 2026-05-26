Esta es la mejor playa de Latinoamérica en 2026, según ranking global

La playa mexicana de Balandra entró al top 10 mundial de The World’s 50 Best Beaches 2026 y se convirtió en la mejor ubicada de América Latina. El ranking la colocó en la posición número 8, por encima de destinos de Brasil, Colombia, Venezuela y Panamá.

Ubicada en La Paz, Baja California Sur, Playa Balandra destacó por conservar un entorno prácticamente intacto pese al aumento del turismo en la región. El informe resaltó las restricciones ambientales que limitan el desarrollo inmobiliario, el ingreso diario de visitantes y ciertas actividades recreativas dentro de la bahía.

La organización describió el destino como una “joya fuera de ruta” de México. También señaló que la protección natural de la zona permitió mantener aguas limpias, paisajes sin urbanización masiva y condiciones aptas para familias.

Uno de los elementos más reconocibles de la playa es “El Hongo”, una formación rocosa con forma de hongo que se convirtió en símbolo visual de la bahía. El área está compuesta por siete playas conectadas por aguas poco profundas. Según el ranking, la marea rara vez supera la altura del pecho, lo que permite recorrer amplios sectores caminando.

El listado también destacó tres características específicas de Balandra: la facilidad para ingresar al mar gracias a su fondo arenoso, la calma frecuente del agua y el paisaje que rodea la bahía. La combinación de desierto, montañas y mar forma parte de la experiencia que impulsó su posición en el ranking global.

Las condiciones climáticas también influyeron en la evaluación. Entre marzo y junio, la zona registra pocas lluvias y temperaturas que oscilan entre los 28 °C y 35 °C. El reporte recomienda visitar la playa durante los meses más secos para encontrar aguas más tranquilas y cielos despejados.

Aunque México logró colocar dos playas dentro del ranking —Balandra y Playa Xpu Há, en el puesto 37—, ningún otro destino latinoamericano logró entrar al top 10 mundial.

El primer lugar del ranking fue para Entalula Beach, en Filipinas. Grecia y Australia ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Top 10 de las mejores playas del mundo en 2026