Esta es la fecha de estreno de la película de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ en Estados Unidos

La película Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 12 de setiembre de 2025, según confirmaron Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

Esta será la primera entrega de una trilogía que adaptará el desenlace del exitoso manga Kimetsu no Yaiba, creado por Koyoharu Gotōge.

El filme se estrenó en Japón el 18 de agosto de 2025 y comenzará su recorrido por las salas internacionales a lo largo de ese mes. En el caso de Latinoamérica, la cinta podrá verse un día antes: el jueves 11 de setiembre.

Infinity Castle formará parte del arco final de la historia, donde los protagonistas Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira se enfrentan al villano principal Muzan Kibutsuji.

Esta etapa sucede después de los arcos del Tren Infinito, el Distrito del Entretenimiento y la Aldea del Herrero.

En la nueva película, es probable que la acción se centre en el combate contra Akaza, uno de los demonios más poderosos. Así lo sugieren los adelantos oficiales difundidos por los estudios.

La producción será distribuida en formato IMAX y otros formatos de gran escala. Además, estará disponible tanto en su versión original japonesa con subtítulos como doblada al español latino y castellano.

Demon Slayer: Infinity Castle tendrá una duración de 155 minutos (2 horas con 35 minutos). La clasificación será PG12.

En la banda sonora destacan los temas A World Where the Sun Never Rises interpretado por Aimer, y Shine in the Cruel Night a cargo de LiSA.

El estreno en Estados Unidos coincidirá con países como Reino Unido, España, India, Mongolia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Kenia, Letonia, Nigeria, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia y Turquía.

