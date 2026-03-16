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Este es el único país de Centroamérica que entró en el ranking de las mejores ciudades del mundo para comer

San José aparece en una lista global de las mejores ciudades para comer y se convierte en la única ciudad centroamericana incluida

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Por Jailine González Gómez
26/06/2024 Desamparados. Café Music, es una soda que recientemente abrió sus puertas, 100 metros al sur de la esquina sureste del templo católico. Ofrece desayunos completos; gallo pinto, omelettes y repostería, además para el almuerzo los deliciosos casados y lazañas con ensalada a muy cómodos precios, en un ambiente muy agradable relacionado con la música que hace honor a su nombre. Foto: Rafael Pacheco Granados
La capital costarricense entró en un ranking internacional de gastronomía y destaca por su creciente escena culinaria. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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