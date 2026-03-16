Este es el único país de Centroamérica que entró en el ranking de las mejores ciudades del mundo para comer

La capital costarricense entró en un ranking internacional de gastronomía y destaca por su creciente escena culinaria.

San José es la única ciudad de Centroamérica que aparece en el ranking mundial de las 20 mejores ciudades para comer, elaborado por la revista Time Out.

La capital costarricense ocupa el puesto 20 de la lista, que identifica las ciudades con las escenas gastronómicas más interesantes del momento a nivel global.

En total, cuatro ciudades latinoamericanas lograron entrar en el ranking: Medellín, Ciudad de México, Lima y San José.

Cómo se elaboró el ranking

Para construir la clasificación, la publicación consultó a miles de personas en distintas ciudades del mundo sobre la experiencia de comer fuera de casa en sus lugares de residencia.

Las personas encuestadas calificaron la escena gastronómica de su ciudad en 18 criterios distintos, entre ellos la calidad de los restaurantes, los precios y diferentes características del ambiente culinario, desde opciones familiares hasta propuestas experimentales.

La lista también incorporó la valoración de un panel de expertos gastronómicos, compuesto por editores, críticos culinarios y chefs vinculados a los mercados gastronómicos de Time Out.

La clasificación final combina las calificaciones de calidad y asequibilidad con el criterio de especialistas. Además, el ranking incluyó únicamente la ciudad mejor posicionada de cada país, con el objetivo de representar distintas escenas culinarias del mundo.

Lo que destaca el ranking sobre San José

Según la publicación, la escena gastronómica de San José atraviesa un proceso de renovación culinaria que busca recuperar ingredientes locales y recetas tradicionales.

El ranking destaca que chefs costarricenses que trabajaron en cocinas internacionales han regresado al país con la intención de revivir preparaciones tradicionales o reinterpretar recetas que estuvieron cerca de desaparecer.

También resalta el uso innovador de ingredientes locales y el redescubrimiento de productos que siempre estuvieron disponibles en Costa Rica.

En términos de precios, San José aparece además como la cuarta ciudad más asequible para comer dentro del ranking.Según la encuesta citada, el 78% de los habitantes considera que salir a comer a un restaurante es accesible, mientras que el 93% afirma que comprar café es barato.

Cuando se pidió a las personas describir la escena gastronómica de la ciudad, la palabra que más se repitió fue “diversa”.

Las 20 mejores ciudades del mundo para comer