Esposa del cantante Emmanuel sufre de una complicada enfermedad: ‘Nos la ha ido arrebatando poco a poco’

La familia del cantante mexicano y estrella de la música romántica, Emmanuel, está pasando una situación muy complicada a nivel personal. Según informó la revista People, la señora Mercedes Alemán, esposa del artista y madre de sus hijos Giovanna, Alexander y Martinique, sufre de una complicada enfermedad.

Emmanuel y su hijo Alexander hablaron al respecto en el programa Juego de voces, donde ambos participan, y comentaron que el Día de la Madre, que en México se celebró el 10 de mayo, fue un día complicado para ellos.

Durante el último capítulo de la competencia de canto, Alexander le dijo a su padre que esta fecha fue muy sensible para ellos. “Ahorita, mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco”, le dijo Alexander a su padre.

El cantante agregó que su mamá no puede hablar, ni caminar, ni acariciarlos, explicó People.

La revista especializada en temas de farándula agregó que, aunque la familia ha sido discreta sobre la situación de salud de Mercedes, se sabe que padece de una enfermedad degenerativa.

Emmanuel y Mercedes están casados desde 1981.