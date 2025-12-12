Esposa de Pep Guardiola abandona el hogar tras una promesa incumplida del entrenador

La esposa de Guardiola se mudó tras su decisión de renovar con el City. La separación fue sin conflictos, según una fuente.

La esposa del entrenador español Pep Guardiola dejó la vivienda familiar ubicada en Barcelona, tras una crisis prolongada con su pareja. Según una publicación del Daily Star, el conflicto tuvo origen en un compromiso que el técnico habría hecho a Cristina Serra, el cual no cumplió.

El medio británico indicó que la relación enfrentaba dificultades desde hacía 18 meses. No obstante, en esta ocasión la ruptura sería definitiva. Serra tomó la decisión de mudarse a un apartamento más pequeño dentro de la misma ciudad.

La pareja inició su vínculo sentimental en 1994. Contrajeron matrimonio en 2014 y son padres de tres hijos: María, de 24 años; Marius, de 22; y Valentina, de 17.

Serra se dedicó al mundo de la moda y fundó su propia marca, Serra Claret. Durante años, repartió su tiempo entre Manchester y la residencia en el barrio de Pedralbes en Barcelona.

Por su parte, Guardiola ha dirigido al Manchester City desde 2016. Bajo su liderazgo, el equipo ganó seis títulos de la Premier League, dos FA Cup, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

Según el Daily Star, Guardiola había prometido a su esposa que no renovaría su contrato con el club inglés y que se mudarían juntos a Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en noviembre de 2024, extendió su contrato por dos años más, con lo cual permanecerá en el club hasta el final de la temporada 2026/2027.

Una fuente cercana al entorno familiar aseguró que la separación fue amigable y sin conflictos. Añadió que ambos mantienen la posibilidad de una futura reconciliación, una vez que el entrenador finalice su etapa profesional y regrese a Barcelona.

Hasta ahora, el entorno de Guardiola no ha emitido comentarios oficiales sobre el tema. En lo deportivo, el Manchester City ocupa la segunda posición de la Premier League 2025/2026, a dos puntos del líder Arsenal. En la Champions League, el equipo se encuentra en la cuarta posición de su grupo.

