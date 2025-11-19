Esposa de Kendall Waston lanza fuerte mensaje tras eliminación de ‘La Sele’

Priscilla Waston compartió un texto de fe y gratitud dirigido al jugador tras el partido ante Honduras.

Priscilla Waston, esposa de Kendall Waston, jugador de la Selección Nacional de Costa Rica, publicó un mensaje cargado de emoción tras la eliminación de La Sele en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

La mujer compartió una fotografía del jugador y su hijo, acompañada de un texto.

“Mi Dios ha sido bueno y fiel en todo tiempo. Agradecimiento a Dios es lo que tengo por permitirme verte vestir esa camisa una vez más. Gracias, gracias por enseñarle a Key a luchar, pero sobre todo por darle gracias a Dios en todo tiempo”, expresó.

La mujer añadió un mensaje directo de cara al futuro.

“No sé si este fue tu último partido, pero sé que nos despedimos del Nacional con lágrimas en los ojos, pero dando la gloria a Dios por tantos años en este lugar donde fuimos muy felices, que orgullosa estoy de ti”, afirmó.

La eliminación de Costa Rica sucedió tras el empate sin victoria en el partido de este martes 18 de noviembre frente a Honduras. El resultado significó un golpe fuerte tras años de presencia constante en los mundiales.