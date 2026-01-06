Viva

Espacio reducido entre asientos en avión genera polémica y video viral de una pasajera

Una pasajera documentó la incomodidad que vivió junto a sus padres en un vuelo de bajo costo en Canadá y el video superó 1.100.000 de vistas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El escaso espacio entre poltronas en un avión de WestJet provocó incomodidad a una familia y desató críticas tras la difusión de un video en TikTok.
El escaso espacio entre poltronas en un avión de WestJet provocó incomodidad a una familia y desató críticas tras la difusión de un video en TikTok. (@amanda_rae.13/TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCanadáWestJet
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.