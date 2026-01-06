Espacio reducido entre asientos en avión genera polémica y video viral de una pasajera

El escaso espacio entre poltronas en un avión de WestJet provocó incomodidad a una familia y desató críticas tras la difusión de un video en TikTok.

El poco espacio entre los asientos de un avión de bajo costo de Canadá provocó incomodidad durante un viaje familiar y derivó en un video que se viralizó en redes sociales.

La grabación mostró la experiencia de Amanda Rae, quien viajó junto a sus padres y documentó las dificultades para acomodarse dentro de la aeronave.

El incidente ocurrió el 27 de diciembre, durante un vuelo que partió de Edmonton, Canadá, a bordo de un avión de la aerolínea WestJet. La distancia entre el asiento y el respaldo delantero resultó insuficiente, lo que obligó a los pasajeros a cambiar de postura de forma constante para intentar viajar con mayor comodidad.

En el video, publicado en TikTok, Amanda consultó a sus padres sobre cómo se sentían en el espacio reducido. El padre presentó mayores problemas debido a su estatura.

Al intentar acomodarse, sus rodillas chocaron con el asiento delantero. Para evitarlo, se sentó con las piernas hacia un costado, en dirección a su esposa.

@amanda_rae.13 @WestJet do better. My poor dad. The seats should at least fit normal sized humans. Shout out to Yamy who was THE BEST flight attendant and did everything she could to make the flight more comfortable ♥️ ♬ original sound - amanda_rae.13

La grabación superó 1.100.000 de visualizaciones y generó sorpresa y molestia entre los usuarios. La situación se desarrolló en tono distendido, aunque evidenció las limitaciones del espacio disponible. En el intercambio familiar, la madre explicó que debía compartir su reducido espacio con su esposo.

Amanda agregó, de forma irónica, que solo había espacio para una pierna y que la otra parecía requerir un pago adicional. Esta afirmación se relacionó con la política aplicada por la aerolínea desde octubre, cuando anunció que los asientos estándar contaban con el menor espacio para las piernas. Quienes desearan mayor comodidad debían pagar un costo adicional, como ocurre en la clase ejecutiva.

La aerolínea WestJet reconfiguró sus aeronaves Boeing 737-8 MAX y 737-800 con el objetivo de ofrecer una experiencia de cabina moderna. En la práctica, la empresa redujo la distancia entre filas para incorporar más asientos.

Esta decisión buscó disminuir el precio de los tiquetes, aunque impactó directamente en el confort de los pasajeros, según informó el New York Post tres meses antes del video.

La publicación de Amanda generó reacciones negativas hacia la aerolínea. Varios usuarios expresaron su descontento y señalaron que evitarían volar con la compañía por temor a enfrentar una experiencia similar. También surgieron comentarios de personas altas que aseguraron enfrentar dificultades constantes debido al diseño de los asientos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.