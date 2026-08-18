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Escuchó tocar a su abuelo y la flauta se convirtió en su gran sueño: así se coló Gabriel Goñi entre los mejores del mundo

El músico costarricense se convirtió en el primer ganador del Mark Thomas Founder’s Award, reconocimiento de la Asociación Nacional de Flautas de Estados Unidos (NFA)

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Por Fiorella Montoya
Gabriel Goñi Dondi fue elegido entre más de 100 nominados y siete finalistas, gracias a su trayectoria artística y pedagógica en América Latina.
Gabriel Goñi Dondi fue elegido entre más de 100 nominados y siete finalistas, gracias a su trayectoria artística y pedagógica en América Latina. (Suministrada/Suministrada)







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Gabriel GoñiAsociación Nacional de Flautas de Estados Unidos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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