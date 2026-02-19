¿Es seguro dar pulpo y lengua de vaca a un bebé? La polémica que abrió una madre en redes

Nutricionista aclara si pulpo y lengua de res son adecuados desde los 6 meses en la dieta infantil.

Gabriela Muxagata Minguini, de 38 años, generó debate en redes sociales tras mostrar que ofreció pulpo y lengua de res a su hijo de seis meses, durante la introducción alimentaria. La decisión provocó reacciones divididas y abrió la pregunta sobre si estos alimentos son seguros en esa etapa.

15 días después de iniciar la introducción alimentaria, Gabriela decidió compartir en sus redes sociales cómo presentó nuevos sabores a su hijo menor. La familia es originaria de São Paulo y reside en Río de Janeiro, Brasil.

En los videos, el bebé aparece explorando alimentos poco habituales como pulpo y lengua de res. La madre explicó que los ofrece en su formato original para que el niño perciba textura, olor y sabor con sus manos.

Indicó que el primer alimento del menor fue pulpo. Señaló que para su familia es común, aunque reconoció que para otras personas puede resultar extraño. Desde entonces, el bebé prueba a diario distintos grupos alimentarios como carnes, vegetales y frutas. Añadió que pronto incorporará recetas más elaboradas.

Gabriela afirmó que mantiene seguimiento pediátrico y que observa posibles reacciones alérgicas cada vez que introduce un alimento nuevo. Explicó que el consenso actual recomienda ofrecer de forma temprana alimentos potencialmente alérgenos como camarón, pescado, huevo, maní, leche y trigo. Detalló que esta práctica favorece que el sistema inmunológico los reconozca y reduzca el riesgo de alergias en el futuro.

La empresaria comentó que Filippo es su segundo hijo. Recordó que aplicó el mismo método con su hija mayor, de 5 años. Señaló que la experiencia fue positiva y que la menor come variedad de alimentos sin dificultad.

También manifestó que la exposición diversa desde edades tempranas influye en el comportamiento alimentario posterior y puede disminuir la selectividad.

La publicación de los videos generó comentarios diversos. Gabriela reflexionó que la alimentación tiene un componente cultural y que muchas reacciones responden a costumbres normalizadas en cada sociedad.

¿Es seguro ofrecer pulpo y lengua de res a un bebé?

La nutricionista maternoinfantil Carla Massuia afirmó que no existe inconveniente en incluir pulpo o lengua de res en la introducción alimentaria, siempre que se cumplan las medidas de preparación adecuadas.

Explicó que las vísceras y los cortes como la lengua pueden formar parte de la dieta infantil si están bien cocidos. Añadió que los mariscos tampoco representan un problema cuando se preparan de forma segura.

La Guía Alimentar para la Población Brasileña Menor de Dos Años, del Ministerio de Salud, establece que los productos del mar pueden ofrecerse desde los 6 meses, siempre que se sigan recomendaciones de higiene y cocción. En el caso de las carnes, indicó que deben cocinarse completamente para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria.

La especialista subrayó que los niños imitan a los adultos con quienes conviven. Señaló que compartir los mismos alimentos refuerza el sentido de pertenencia y facilita que, con el tiempo, el menor adopte los hábitos de la familia.

También recomendó revisar y organizar la alimentación en el hogar para promover hábitos saludables desde el inicio de la vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.