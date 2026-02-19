Viva

¿Es seguro dar pulpo y lengua de vaca a un bebé? La polémica que abrió una madre en redes

Madre brasileña genera debate al ofrecer pulpo y lengua de res a su bebé de seis meses. Especialista explica si estos alimentos son seguros en la introducción alimentaria

Por O Globo / Brasil / GDA
Nutricionista aclara si pulpo y lengua de res son adecuados desde los 6 meses en la dieta infantil.
Nutricionista aclara si pulpo y lengua de res son adecuados desde los 6 meses en la dieta infantil. (IG/ @gabimuxagata/IG/ @gabimuxagata)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

