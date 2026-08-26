Error garrafal en Miss Universo: candidata fue coronada por equivocación ante el público

Tatenda Rameau fue confirmada como Miss Universo Haití 2026 tras la revisión de los resultados del certamen nacional.

Miss Universo Haití rectificó el resultado de su certamen nacional luego de que, durante la gala final celebrada el domingo, coronara por error a Angélique Francois. Tras revisar y confirmar los resultados, la organización informó de que Tatenda Rameau es la ganadora oficial y, por tanto, la nueva representante del país en Miss Universo 2026.

Francois fue designada como primera finalista.

La franquicia dio a conocer la corrección mediante sus redes sociales y atribuyó lo ocurrido a un error humano durante el anuncio de los resultados finales.

“En nombre de Miss Universo Haití, queremos expresar nuestra sincera preocupación por el lamentable error ocurrido durante la ceremonia de coronación de anoche”, señaló el comunicado.

Tatenda Rameau representará a Haití en la edición 75 de Miss Universo, prevista para noviembre en San Juan, Puerto Rico. (Tomada de redes sociales)

Organización se disculpó

Según explicó Miss Universo Haití, la confusión se produjo al momento de comunicar el veredicto y colocar la corona. Por esa razón, Angélique Francois fue anunciada inicialmente como ganadora, aunque el resultado oficial correspondía a Tatenda Rameau.

“Debido a un error humano durante el anuncio de los resultados finales, se coronó por error a la concursante equivocada. Pedimos disculpas a nuestras concursantes, sus familias, nuestros seguidores y a todos los que presenciaron el momento”, añadió la organización.

La franquicia aseguró que revisó nuevamente el resultado antes de confirmar públicamente que Rameau era la vencedora del certamen.

“Asumimos toda la responsabilidad por este error y queremos asegurarles a todos que los resultados oficiales han sido revisados y confirmados”, manifestó la organización.

Representará a Haití

Rameau asumirá la representación de Haití en la edición 75 de Miss Universo, cuya final está programada para el martes 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

En su comunicado, Miss Universo Haití también reconoció el esfuerzo de las concursantes e hizo un llamado a mantener el respeto en medio de la controversia provocada por el error durante la coronación.

“Este lamentable incidente no resta mérito a la dedicación, el esfuerzo y la elegancia que demostraron todas nuestras increíbles concursantes a lo largo de este proceso. Agradecemos a todos los que apoyaron a Miss Universo Haití 2026 y les pedimos que sigan respetando y apoyándonos en este proceso”, concluyó.

Este no es el primer episodio de este tipo en la historia de Miss Universo. En la edición de 2015, celebrada en Las Vegas, el presentador Steve Harvey anunció por error a la colombiana Ariadna Gutiérrez como ganadora; incluso fue coronada en el escenario.

Minutos después, Harvey regresó para corregir la equivocación e informar que la vencedora real era la filipina Pia Alonzo Wurtzbach, mientras que Gutiérrez había obtenido el puesto de primera finalista.