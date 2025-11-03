Eros Ramazzotti en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto?

Eros Ramazotti dará concierto en Costa Rica como parte de su gira internacional 'Una historia importante'.

El cantante italiano Eros Ramazzotti regresará a concierto en Costa Rica el 18 de noviembre del 2026. La cita será en el Estadio Nacional y es parte de la gira Una historia importante World Tour.

La expectativa por esta presentación es alta, y los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir de esta semana en eticket.cr.

Según confirmó la productora, la venta estará disponible en tres fases:

Martes 4 de noviembre a las 10 a. m.: preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express.

Miércoles 5 de noviembre a las 10 a. m.: preventa para clientes generales de BAC.

Jueves 6 de noviembre a las 10 a. m.: venta general.

La presentación del italiano en San José forma parte de una extensa gira que recorrerá más de 30 países de Europa y América. Con este tour, Ramazzotti celebra más de cuatro décadas de trayectoria y la próxima publicación de su disco Una Storia Importante / Una historia importante, que saldrá al mercado el 21 de noviembre de 2025.

El último concierto de Eros Ramazzotti en Costa Rica fue en noviembre del 2022, en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco/Archivo)

El artista promete un espectáculo cargado de emoción, con clásicos de su carrera y nuevas versiones de sus temas más conocidos.

Su última visita al país, en noviembre de 2022, fue recibida con gran éxito.