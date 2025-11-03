Eros Ramazzotti en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto?

El cantante italiano Eros Ramazzotti regresará a concierto en Costa Rica el 18 de noviembre del 2026. La cita será en el Estadio Nacional y es parte de la gira Una historia importante World Tour.
La expectativa por esta presentación es alta, y los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir de esta semana en eticket.cr.
Según confirmó la productora, la venta estará disponible en tres fases:
- Martes 4 de noviembre a las 10 a. m.: preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express.
- Miércoles 5 de noviembre a las 10 a. m.: preventa para clientes generales de BAC.
- Jueves 6 de noviembre a las 10 a. m.: venta general.
La presentación del italiano en San José forma parte de una extensa gira que recorrerá más de 30 países de Europa y América. Con este tour, Ramazzotti celebra más de cuatro décadas de trayectoria y la próxima publicación de su disco Una Storia Importante / Una historia importante, que saldrá al mercado el 21 de noviembre de 2025.
El artista promete un espectáculo cargado de emoción, con clásicos de su carrera y nuevas versiones de sus temas más conocidos.
Su última visita al país, en noviembre de 2022, fue recibida con gran éxito.