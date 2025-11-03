Viva

Eros Ramazzotti en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto?

El cantante italiano presentará su espectáculo en el Estadio Nacional en noviembre del 2026

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Eros Ramazotti dará concierto en Costa Rica como parte de su gira internacional 'Una historia importante'. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eros RamazzottiConcierto internacionalConciertos 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.