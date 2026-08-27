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Eros Ramazzotti canceló el concierto que tenía en Costa Rica: esto pasará con las entradas que ya se vendieron

El artista italiano había agendado un espectáculo para noviembre, en el Estadio Nacional

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Por Jessica Rojas Ch.

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Eros Ramazzotti se presentaría en concierto en Costa Rica en noviembre de este 2026. El espectáculo estaba agendado para el Estadio Nacional. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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