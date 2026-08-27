Eros Ramazzotti canceló el concierto que tenía en Costa Rica: esto pasará con las entradas que ya se vendieron

Eros Ramazzotti se presentaría en concierto en Costa Rica en noviembre de este 2026. El espectáculo estaba agendado para el Estadio Nacional.

El cantante italiano Eros Ramazzotti se sometió recientemente a una operación en sus cuerdas vocales, lo que lo llevó a cancelar el resto de la gira de conciertos que tenía programados para Latinoamérica, incluido el de Costa Rica.

En redes sociales, el artista informó sobre la situación, y aunque aclaró que la intervención resultó positiva, deberá continuar una rehabilitación que le impide subirse al escenario en los próximos meses.

Esta situación médica lo obligó a cancelar los espectáculos que tenía en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. En la misma publicación, Ramazzotti compartió las nuevas fechas de sus shows en suelo norteamericano para el 2027; sin embargo, no estaban las reprogramaciones del tour para nuestra región.

Ante la consulta de este medio, la productora SD Concerts, encargada del montaje del recital del italiano en suelo tico, confirmó que los fans de Costa Rica que ya habían comprado su entrada para el recital, pactado para el 18 de noviembre en el Estadio Nacional, recibirán el reembolso del dinero por medio de la tiquetera Eticket.

Eticket está contactando a las personas”, comunicó la producción sobre la devolución.

Además, la productora comunicó que por el momento no hay una nueva fecha programada para el país. “