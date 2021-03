(Video) Rachel, la niña retahilera que venció el pánico escénico ensayando frente a sus peluches

“Yo, con siete años, apenas estaba aprendiendo escribir y a leer, pero de todas formas yo le dije a la directora que sí, que nada más me enseñara cómo hacerlo. Entonces me dio cinco hojas llenas de apuntes y yo no entendía nada, nada más me la dio y me dijo que me las aprendiera y me fui a mi casa. Ahí mi mamá me explicó qué eso era una retahíla y me ayudó a aprenderme el texto. Dure una semana antes de que fuera el festival y me gustó mucho, me fue muy bien”, cuenta.