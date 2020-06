Para ser parte de esta experiencia que en esta ocasión ofrece el festival en su edición del 2020, que lleva el nombre Tomorrowland Around the World, The Reflection of Love -Capitulo 1, se pondrán a la venta los boletos el próximo 18 de junio a través de su página oficial. El ticket del día costará 12.50 euros y el de todo el fin de semana estará en 20 euros.