Vea la reacción de Neymar tras perder un millón de euros en el póker, lo califican como ‘vergonzoso’

La lesión de Neymar puso en alerta al mundo del fútbol. El jugador brasileño se enfrentará a una operación en el tobillo derecho y se perderá entre tres y cuatro meses de partidos con el Paris Saint-Germain (PSG).

En tanto, el futbolista continúa retransmitiendo sus famosos en vivo a través de Twitch y, en las últimas horas, compartió su reacción al perder un millón de euros en una jugada de póquer: “Es como si cualquiera de nosotros perdiera un euro en la calle”, consideró un usuario.

El futbolista brasileño sufrió una lesión en el tobillo derecho y deberá someterse a una operación. Como consecuencia, se perderá lo que resta de la temporada 2022/2023 con el PSG, ante un reposo de entre tres y cuatro meses. En tanto, Neymar continúa con las retransmisiones en vivo a través de su canal de Twitch, en el que compartió en las últimas horas una reacción que generó polémica en las redes sociales.

Neymar apareció en el video en medio de lo que al inicio parecía un llanto desconsolado, luego de perder un millón de euros en una partida de póquer en vivo. Bajo la melodía de la mítica canción de Titanic, interpretada por Celine Dion, el futbolista comenzó a bromear al instante y simula que toca la flauta mientras se seca las lágrimas del rostro. Posteriormente, se ríe junto a sus acompañantes por el suceso: “Da para hacer un canal de YouTube”, expresó el jugador.

Su reacción generó polémica en las redes

Los usuarios de las redes sociales criticaron la actitud de Neymar, que recibe más de tres millones y medio de euros brutos al mes en el PSG, al perder una suma tan alta de dinero en una partida de póquer y opinaron que el jugador debería destinarlo a otras acciones. “Debería empatizar con las decenas de miles de compatriotas suyos que ven este video y tienen problemas para alimentar a su familia”, sentenció uno.

“Es como si uno de nosotros perdiera un euro en la calle”, advirtió otro, en referencia a lo que simbolizaría un millón de euros para el futbolista. Un tercero apuntó: “En vez de al póquer, yo le daría ese dineral a una escuela para niños que no tienen comida, ni casa, ni juguetes. Un millón de euros alcanza para mucha comida. Es vergonzoso”.

El cruce entre Maluma y Neymar: "A los 30 segundos"

Dos años atrás, se difundió que el futbolista mantendría un romance con la modelo de ascendencia croata Natalia Barulich, poco después de su ruptura con el cantante Maluma. En una entrevista reciente, el intérprete de “Amigos con derechos” aclaró el cruce que hubo entre ambos. “Terminé con ella y, luego, vi que ellos estaban por ahí juntos”, señaló. Y apuntó: “Pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso”.

El colombiano también se permitió un momento para bromear ante la prensa. “Neymar me quitó a mi novia. No, mentiras”, dijo. En tanto, un periodista consultó: “¿Terminaste con Natalia y a los cuántos minutos estaba con Neymar?”. A lo que el cantante respondió: “Demás que a los 30 segundos, no sé. No tengo ni idea ni me importa. Cuando uno termina una relación, le da su último beso o abrazo y hasta ahí llega todo. Chao, nos fuimos”.