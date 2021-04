Un día recordado porque no hubo un lugar de la Tierra en el que no sonaran las canciones de Queen, a medida que el planeta se unía en un mismo lamento por la partida de Freddie Mercury, el carismático y muy querido ídolo del rock que solo un día antes había admitido públicamente que padecía de sida. Quizás por lo abrumadora de la noticia y del calibre del personaje es entendible que muchos no cayeran en cuenta de que ese mismo día también se dio la muerte de Eric Carr, el carismático y muy querido baterista de la banda Kiss, quien a los 41 años perdía la lucha contra el cáncer. Él había llegado en 1981 como sustituto del titular Peter Criss y fue fundamental durante la etapa sin maquillaje de la agrupación.