Topy, la tiktoker mexicana que hizo de Costa Rica su hogar: ‘He aprendido a amar mucho este país’

Disfrutar de un casado, apreciar el Teatro Nacional o explorar el mercado central de San José son actividades cotidianas para Topacio Mendoza Rivera, una mexicana conocida como Topy, que reside en Costa Rica desde hace nueve años. A través de sus redes sociales, especialmente en su perfil de TikTok, comparte sus aspectos favoritos de la cultura costarricense.

Sus videos, acompañados de música tranquila, suelen mostrar las comidas típicas que prepara o degusta, como un plato de gallo pinto con “huevos estrellados”. Este estilo cercano y auténtico le ha deparado más de 21.000 seguidores, quienes le envían recomendaciones sobre actividades o platillos para probar en el país.

“Me encanta vivir en Costa Rica. No les miento, extraño todo de México. Extraño a mis papás, mis hermanas, mis tíos, mis primos, la comida me hace falta todos los días, pero he aprendido mucho a amar este país. Me ha acogido muchísimo. Todas las personas que he conocido de aquí me han tratado con mucho amor, me han abierto las puertas de su casa y su corazón”, dijo la mexicana en uno de sus videos populares.

Cuando visita los supermercados nacionales, por ejemplo, Mendoza se sorprende por simples detalles como que los ticos “consumen tanto arroz” como México comen tortillas.

Además, compara marcas de productos -como las cervezas, el café o las galletas-, mientras señala algunas curiosidades, como que en México a la natilla se conoce como crema.

Mendoza, originaria del estado de Monterrey, posee la nacionalidad costarricense y actualmente reside en Barva, Heredia. Entre sus videos más reproducidos se encuentran aquellos en los que visita restaurantes que ofrecen platillos típicos mexicanos. También utiliza su propia cocina para preparar recetas de su patria, como enchiladas, pan de muerto o carne de birria, todo con productos disponibles en Costa Rica.

Los paseos de Topy Mendoza por San José

Topy Mendoza suele desplazarse por distintas partes de Costa Rica en autobús, o como ella lo llama, en camión. De esta manera llega, por ejemplo, al centro de San José, donde se aventura a explorar lugares emblemáticos como el Teatro Nacional.

Durante una visita al icónico teatro, quedó impresionada por la historia del edificio y sus esculturas. En un breve video informativo mostró cómo es una visita guiada al lugar, así como el proceso de restauración que se realiza en sus obras de arte.

“Estaba fascinada y la verdad no me quería ir”, comentó la creadora de contenido al descubrir la historia de la pintura Alegoría del café y el banano, realizada por el italiano Aleardo Villa en 1897, la cual ilustra el billete costarricense de cinco colones.

En otra ocasión, antes de visitar por primera vez el mercado central de San José, Mendoza mostró un poco de las calles de la capital y algunos edificios como el de Correos de Costa Rica, al que describió como una estructura hermosa. Además, mencionó que el centro de San José guarda cierta similitud con el centro de Monterrey.

Los videos de Topy Mendoza suelen incluir datos históricos y llamativos de los lugares que visita, o bien, de las recetas mexicanas que comparte con sus seguidores ticos. (TikTok Topy Mendoza)

Una vez dentro del mercado, expresó su encanto por la entrada principal y la organización del lugar, mientras recorría puestos de souvenirs y sodas. Después de navegar por sus pasillos y cruzarse con otros extranjeros, decidió comer una olla de carne y detenerse para probar un helado de sorbetera de vainilla con canela.

En otra de sus excursiones, Topy Mendoza exploró el Paseo de los Estudiantes, conocido como barrio chino. En su primera vez allí, se tomó fotografías junto a la estatua del cantante inglés John Lennon y también mostró la escultura dedicada al artista argentino Gustavo Cerati, así como los alrededores del barrio y sus restaurantes asiáticos.

Además, Mendoza ha documentado tradiciones costarricenses, como la decoración navideña de las casas en San Joaquín de Flores, donde cada diciembre las calles se decoran con colores festivos. Según relató, ha visitado este pueblo en dos ocasiones y en ambas ha experimentado un “ambiente familiar”, al disfrutar de recorridos gastronómicos donde prueba platillos ticos como el vigorón y especialidades mexicanas como los esquites.

A sus 32 años, esta creadora de contenido narra en sus redes sociales cómo llegó al país hace nueve años, después de casarse con un costarricense. Con frecuencia expresa su entusiasmo por vivir en Costa Rica y, aunque no ejerce su profesión como relacionista internacional, ha tenido la oportunidad de desarrollar diversos emprendimientos, incluyendo una línea de cosméticos, un servicio de catering de comida mexicana y un estudio para la generación de contenido digital.

