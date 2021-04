“Lo que más me ilusiona de este proyecto es poder cubrir comunidades que antes no habían estado representados en nuestros reportajes, visitar muchas zonas de esta región y dar más conocimiento a los norteamericanos que no entienden muy bien, que no conocen Sudamérica, o que cuando hablan de Colombia, piensan en guerra, narcos, pero no conocen cómo se ha desarrollado y cómo ha avanzado la región. Para mí eso va a ser muy importante”, afirma la reportera.