Thanos, el colosal villano a la medida del Universo Marvel

Si usted es un veterano de los cómics de Marvel entonces ya debe saber hasta las motivaciones más ocultas del villano de la nueva película de los Avengers y de seguro ya consumió todas las historietas protagonizadas por Thanos, el Titán Loco.

Desde el debut de este colosal personaje en la primera película de Los Vengadores, en el 2012, los fanáticos han esperado ver a los héroes de la Tierra y el espacio enfrentarse a Thanos. Esta confrontación por fin llegará en la película Infinity War, la cual se estrena en estos días.

Este villano apareció por primera vez en un cómic de Iron Man publicado en 1973. El titán fue creado por Jim Starlin, quien estaba a cargo de guionizar las aventuras de Tony Stark en ese entonces. No pasaría mucho tiempo para que Thanos se convirtiera en el abanderado del mal en el amplio universo de Marvel; un villano cuya motivación es, irónicamente, el amor, pues en los cómics su destrucción responde al interés de impresionar a la Muerte.

Según la mitología de Marvel, Thanos nació en Titán, el mayor de los satélites de Saturno y es de la raza de los Eternos, un conjunto de seres poderosos creados por entes celestiales.

Desde sus inicios, Thanos se interesó por la guerra y otras artes oscuras. Su sed de sangre y conquista solo puede equipararse con su obsesión por conseguir las Gemas del Infinito.

Las Gemas del Infinito son un conjunto de piedras que contienen la esencia del universo. En total son seis: Gema del Alma, Gema del Poder, Gema del Tiempo, Gema de la Realidad:, Gema del Espacio y Gema de la Mente.

Thanos y las gemas del infinito

El Titán consigue las gemas en el cómic The Quest of Thanos, el cual se inicia con la resurrección del titán, quien es traído de vuelta por la Muerte. A partir de ahí, emprende la búsqueda por las Gemas del Infinito, haciendo alarde de su poder y su astucia.

Después de conseguir las seis gemas, Thanos enloquece y empieza a manipular el universo a su gusto. Esta historia lo muestra llorando al no conseguir el amor de la Muerte.

Así se da inicio al arco argumental de The Infinity Gaunlet e Infinity War, ambas series creadas por Jim Starling. En estos números se explora el conflicto entre el titán y los defensores de la Tierra y el espacio.

Este villano es interpretado en las películas de Marvel por el actor de 50 años Josh Brolin, reconocido por sus apariciones en filmes como No Country for Old Men y Ave Caesar. Brolin –quien ha sido nominado al Óscar– fue visto ya como Thanos en breves apariciones en dos filmes previos de la franquicia: Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Avengers: La era de Ultrón.