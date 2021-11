‘Sherlock Holmes Chapter One’ es el gran regreso del mítico detective a los videojuegos

El legendario detective de la literatura que nos regaló Arthur Conan Doyle hace 134 años regresa a los videojuegos. No podría ser si no es con una historia de misterio y acertijos, como lo es Sherlock Holmes Chapter One, desarrollado por Frogwares (quienes habían ofrecido otras historias del detective, así como de la comentada Sinking City).

A partir de este 16 de noviembre el videojuego está disponible en variedad de consolas.

El mítico detective regresa a la casa de su infancia en la isla mediterránea de Cordona, después de enterarse de que la muerte de su madre puede esconder algo más de lo que aparenta.

Cordona, de tamaño extenso y rico en detalles de época, da la impresión inicial de ser un terreno para explorar con total libertad, y así ir tras pistas que nos den ruta para resolver el asesinato.

Descubrir lo que realmente ocurrió se convierte en el punto focal de la historia de este juego, pero para llegar al fondo de este misterio se requiere resolver una serie de aproximadamente 12 horas de intrigantes acertijos. Según el portal IGN, la historia va desde rastrear a un elefante en estampida hasta infiltrarse en un culto sexual, algunos de los cuales “se resuelven de manera sorprendente y ocasionalmente cómica”, adelanta el medio de comunicación.

Fotograma de promoción para 'Sherlock Holmes: Chapter One'. Foto: Frogware

Este joven Sherlock se nos presenta como un detective privado novato, pero tiene una percepción casi sobrenatural de lo superficial, capaz de suponer sin esfuerzo un comportamiento sospechoso.

El único ausente para esta aventura es el compañero John Watson. ¿Por qué? Habrá que jugar para resolver esta duda y sorprenderse.

Carlos Gallegos, redactor del portal 3djuegos, tuvo acceso a esta nueva entrega y señala: “no quiero entrar en mucho más a debatir sobre este punto ya que creo que merece la pena que el jugador descubra todo este arco lo más limpio posible, eso sí, conviene señalar que, en la línea de anteriores juegos, este Sherlock Holmes tiene mucho más de aventura narrativa que de auténtico juego de investigación”

“Con todo, el número de instrumentos y mecánicas que presenta el título para la resolución de los casos es variado y entretenido yendo más allá. La mayores novedades de Sherlock Holmes Chapter One vienen de la mano de la propia isla de Cordona, la cual es completamente explorable a pie. Esta ciudad cosmopolita donde se integran los colonos ingleses con la población otomana consigue ser un buen marco para la acción del juego, ofreciendo variedad de escenarios y ambientaciones para aglutinar un buen puñado de casos secundarios, misterios de la propia ciudad o guaridas de delincuentes”, agrega.

Sherlock Holmes Chapter One está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Xbox Series S y PC.