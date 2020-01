Las nalgas “pura vida” que le dieron la vuelta al planeta. Entre la maravillosa andanada de famosos de renombre mundial que eligieron Costa Rica como destino vacacional y que llenaron de elogios al país y a su oferta turística en sus redes sociales, seguidas por millones, destaca el cantante nacido en Inglaterra, Sam Smith (si su nombre no le dice mucho, googlee canciones como Stay With Me y Writing’s on the Wall), quien ingresó al país desde el 28 de diciembre y, desde entonces, no ha parado de tirarnos para arriba en su cuenta de Instagram, donde es seguido por más de 14 millones de fans en todo el mundo.