¡Se acerca Julio! Los memes de Julio Iglesias conquistan las redes sociales

El mes de julio está próximo y cada vez que llega el cambio de mes se produce un fenómeno curioso en Internet que es motivo de risas y memes en las redes sociales.

Cada año, los usuarios desatan su lado más creativo para recordar las frases, canciones e incluso fotografías emblemáticas del cantante Julio Iglesias. Este artista español es considerado uno de los más exitosos, incluso en Latinoamérica.

Cada vez que te vas, Hey, De niña a mujer, Lo mejor de tu vida o Me olvidé de vivir son algunas de sus canciones más populares. Sin embargo, es el nombre mismo del compositor el que desencadena una ola de imágenes divertidas.

Apenas se acerca el mes de julio y los memes relacionados con el artista español se convierten en los más buscados en diversas plataformas. Esta tendencia viral surgió en plena época de pandemia.

En 2020, de manera inesperada, el rostro del cantante invadió Twitter, Facebook e Instagram, brindando alegría a los usuarios gracias a las frases que los internautas recuperan en cada una de sus creaciones: “Se acerca Julio”, “Julio está llegando”, “Julio no pinta bien”, “El primero de Julio” son algunos ejemplos del humor y la picardía de los que el intérprete de Vuela alto no se salva. La ola de memes de Julio Iglesias se ha convertido prácticamente en una tradición en la cibercultura, ya que cada vez que se acerca el mes, los usuarios no dejan de solicitarlos.

Ya dejen de usar #InteligenciaArtificial para hacer memes de Julio Iglesias. 😂 pic.twitter.com/2opnj4oQMk — Juan Jaramillo (@juanjaragavi) June 22, 2023

#Julio Iglesias arrasa con los mejores memes virales por el inicio del nuevo mes... pic.twitter.com/b0crJRDc09 — contacto.news (@contactonews1) June 28, 2023

Los memes de julio y Julio Iglesias son un acontecimiento qué personalmente espero cada año. Siempre pienso que no pueden superarse, pero lo logran 😂😂 pic.twitter.com/pZxQCNnDLi — Miki Napout (@mikinapu) June 28, 2023

Datos curiosos del mes de julio Copiado!

El mes de julio cuenta con efemérides curiosas. Por ejemplo, se celebra el Día Mundial del Bikini, el Día Mundial del Desnudo, el Día Mundial de Sacar la Lengua y el Día Mundial de la Comida Rápida.

Además, para muchas personas, la llegada de julio es motivo de alegría debido a que comienzan las vacaciones de verano, principalmente en las escuelas.

Por último, mientras que en el hemisferio norte predominan las altas temperaturas y el sol alcanza su máximo esplendor, en julio el hemisferio sur entra en invierno y se experimentan bajas temperaturas.

