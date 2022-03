Sasha Sokol, exTimbiriche, rompe silencio de 30 años y denuncia a Luis de Llanos por abuso sexual

En lo que se ha convertido en un escándalo continental, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la recordada exintérprete del emblemático grupo Timbiriche, Sasha Sokol, alzó su voz para denunciar al reconocido productor de Televisa Luis de Llanos, luego de que este alardeara días atrás en una entrevista de la relación que tuvieron mientras ella era una adolescente.

“Abusó de mí”, escribió la intérprete en Twitter para señalar a quien también fuera su representante. Según la artista, esto lo vivió cuando ella tenía 14 años y él 39 años.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, reveló Sasha en la red social en la que escribió un hilo denunciando lo que vivió.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, dijo.

. Sasha Sokol alzó la voz y reveló lo que vivió siendo una adolescente con Luis de Llano, su representante y quien es 25 años mayor. Foto: GDA.

Todo empezó cuando de Llanos conversó con el famoso Yordi Rosado, quien se ha popularizado por las entrevistas (muchas veces polémicas) con diferentes figuras que comparte en su canal de Youtube, y le reveló que “se llegó a enamorar de la intérprete” y que ella fue quien terminó “la relación de seis meses” cuando inició su carrera como solista.

Sasha reaccionó a las declaraciones de De Llano, las cuales se dieron en medio de risas, tanto suyas como de Rosado. Ella cuenta que la relación que sostuvo con el productor se mantuvo por cuatro años.

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así.

[ Sasha Sokol vuelve a su origen: el pop ]

“Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, confió en su denuncia en redes sociales.

Luis de Ya no



Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

La artista contó que su mamá hizo todo para separarla del productor y que incluso la mandó a vivir fuera del país. Sin embargo, “la relación” se mantenía a escondidas hasta los 17 años de ella. Tiempo después terminó.

“Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, añadió contando que escribió sus testimonio llorando por lo que había pasado pero también por lo que ocurre actualmente.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, si en lugar de meterme en su cama hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, añadió la mujer, de 51 años.

Sasha explicó por qué decidió publicar los serios señalamientos 33 años después de terminar con la relación. “Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo –ni debo— guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad”, dijo.

También ofreció disculpas a sus familiares y a Alejandro, su pareja, por ponerlos “en esta situación”. “Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada”.

La intérprete de Rueda mi mente agregó que ya no hablará más del tema y aprovechó para renombrar a su antiguo mánager como “Luis de YA NO”.

La denuncia de Sasha ha sido replicada por medios como El País de España, Infobae y El Universal de México.

En la línea del fuego

De Llano, de 76 años, fue quien sacó el tema a colación recientemente, en la ya mencionada entrevista con Yordi Rosado que se publicó el 6 de marzo, en la que el productor ofreció más detalles de la relación con Sokol y presumió de los años en los que fue “más golfo” (con esa palabra llaman a las personas sinvergüenzas en México) y habló de sus “romances” con diferentes mujeres.

Él le contó a Rosado, quien se reía a lo largo de la plática, que cuando veía fotos de figuras de la cadena Televisa, él decía “aquella ya; aquella también”, replica El País.

Posteriormente volvió a mencionar a Sasha Sokol: “Sí tuve yo un romance con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito, convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo que nada que ver y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos”, dijo.