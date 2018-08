“Unos días antes, cuando me di cuenta de que estaba embarazada mi mamá me regaló unas oraciones a San Ramón y yo se las estaba haciendo incluso cuando estuve internada. Como no había reacción a los medicamentos me hicieron más exámenes y me confirmaron que mi bebé estaba bien, que no había problemas con ella de ningún tipo y ahora está aquí sana”, explicó la mamá de 20 años.