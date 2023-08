¿Recuerda a la ‘señorita Miel’ de la película ‘Matilda’? Así luce a sus 57 años

Embeth Davidtz, la actriz que interpretó el papel de la Señorita Miel, en la película Matilda, sorprendió a los nostálgicos fans del largometraje con un post en su perfil oficial de Instagram, en el que muestra como luce en la actualidad con 57 años y siendo madre de dos hijos.

Matilda, fue una exitosa película de 1996, en el largometraje la niña tiene un don especial y en su travesía encuentra el apoyo fundamental en su profesora, la Señorita Miel.

La impresión de los fans por el paso del tiempo, se debe a que Davidtz tenía 31 años cuando interpretó a la cariñosa maestra, su personaje fue uno de los más icónicos de la trama por su ternura y disposición de cuidado de los estudiantes.

Posterior a la película, la actriz participó en decenas de producciones de Hollywood., entre ellas: The Gingerbread Man, 13 fantasmas, Paranoia, Old y The Amazing Spider-Man 2. Además, tambié trabajó en series como: Shackleton, Grey’s Anatomy, The Walking Dead y The Morning Show. Se casó en 2002 con Jason Sloane, con quien tuvo dos hijos: Charlotte Emily Sloane y Asher Dylan Sloane.

Momentos complejos en la salud de la artista

Davidtz es una abanderada en la lucha contra el cáncer de seno, fue diagnosticada en 2013 y tuvo que someterse a una doble mastectomía.

“Yo era como una anciana marchita, demacrada y calva, y eso daba miedo”, relató para el medio Vulture.

Al superar la enfermedad, dijo que gracias al arte había logrado recuperarse: “Todavía me siento hermosa”.

