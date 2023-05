‘Queen Charlotte’ en Netflix: 5 escenas que se volverán icónicas en el ‘spin-off’ de ‘Bridgerton’

Desde su estreno el pasado 4 de mayo, la serie Queen Charlotte se ha robado los corazones de los fanáticos del universo Bridgerton. Esta producción creada por Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) es protagonizada por los actores India Amarteifio y Corey Mylchreest en los papeles de Charlotte y Rey George III, respectivamente.

En la semana del lunes 8 al domingo 14 de mayo, la serie creada por Shonda Rhimes se ubicó como la serie en inglés más vista en Netflix al acumular más de 158 millones de horas en reproducción. De esta manera, queda evidenciado el éxito que viene teniendo la serie. A continuación, hacemos un recuento (con spoilers) de las escenas más icónicas de la primera temporada.

Los matrimonios arreglados eran comunes en la época en la que se desarrolla “Queen Charlotte”. Es por ello que, después de que su hermano aceptara dar la mano de Charlotte al rey George III en matrimonio, ambos se dirigen hacia Buckingham. (El Comercio)

Las cinco escenas más icónicas de “Queen Charlotte” Copiado!

Primer encuentro entre Charlotte y Jorge III Copiado!

Los matrimonios arreglados eran comunes en la época en la que se desarrolla Queen Charlotte. Es por ello que, después de que su hermano aceptara dar la mano de Charlotte al rey George III en matrimonio, ambos se dirigen hacia Buckingham.

Debido a que Charlotte no está de acuerdo con la decisión de su tutor, encuentra la manera de escapar de la reunión. La única forma de huir del lugar es trepando una pared; pero parece una tarea difícil por el vestuario que porta la joven. En ese momento llega su futuro esposo Jorge III de Inglaterra, a quien nunca había visto en persona y, en principio, lo confunde con un trabajador del rey.

“Hola, mi dama. ¿Necesita algún tipo de ayuda?”, le pregunta el monarca.

“No, estoy bien, gracias. Puedes ir dentro y esperar con los demás. Yo también lo haré, pero tengo curiosidad”, le responde Charlotte.

Luego del interrogatorio al que es sometida la mujer, ella le revela a George III que su plan es trepar el muro del jardín porque piensa que el rey podría ser una bestia.

“No tengo ninguna intención de ayudarte a escapar”, le contesta el monarca. “Soy una mujer en peligro, ¿te estás rehusando a ayudarme?” “Me rehuso cuando la mujer en peligro está tratando de trepar un muro para no tener que casarse conmigo”. Tras esa frase, Charlotte se da cuenta que está hablando con el que será su futuro esposo.

Lady Danbury festeja la muerte de su esposo Copiado!

Uno de los hechos que sorprendió es la alegría que tuvo el personaje de Lady Danbury (Adjoa Andoh) al darse cuenta de que su esposo Lord Danbury (Cyril Nri) había fallecido mientras que ambos mantenían relaciones sexuales. La mujer se había mostrado atrapada en este matrimonio con un hombre mayor con quien debía tener hijos.

Es así que, al darse cuenta de que había quedado viuda (y libre), buscó a su sirvienta Coral (Peyvand Sadeghian) para ´celebrar´ la noticia. “Coral, ya no harán falta tantos baños”, le dice Lady Dunbary. Ante la confesión en clave, la sirvienta responde “¿ya terminamos?”. “Terminamos”, sentencia la mujer y ambas estallan de alegría y se funden en un abrazo. Segundos después, deben fingir que eso no pasó y empiezan a llamar a los sirvientes para darles a conocer sobre la muerte de Lord Danbury.

“Yo soy Venus” Copiado!

Durante uno de los episodios de locura del rey George III, su esposa Charlotte lo persigue por todo el palacio y llegan hasta el jardín. Ahí, el monarca empieza a delirar y llama al planeta Venus. “Venus, mi ángel, te puedo ver. Estoy aquí. Te siento, habla conmigo”, dice mientras corre por los jardines.

Mientras su hombre Reynolds (Freddie Dennis) intenta cubrirlo del frío, el rey sigue gritando. “Yo sabía que vendrías, lo sabía”, recalca. Es ahí donde interviene Charlotte, quien, sin entender muy bien lo que sucede con su esposo, actúa para protegerlo.

“Granjero George, yo soy Venus, estoy justo aquí, soy Venus”, le dice. “¿Sí?”, “Sí, y Venus irá dentro (del palacio), necesitas venir conmigo”, “Yo pensé que estabas en el cielo”, le replica. “Estaba en el cielo, pero ahora iré dentro de Buckingham”, contesta antes de cubrirlo con una manta y regresar a casa. Una clara demostración de amor.

Declaración de amor Copiado!

En el sexto capítulo, la reina Charlotte se enfrenta al rey George III en su observatorio. Debido a la soledad que sentía en Buckingham y llevar el embarazo en soledad, ella decide saber la verdad: ¿realmente es amada por su esposo? Esa es la pregunta que quiere que él le responda para, en todo caso, seguir con su vida por separado. Pero no es tan sencillo, porque el rey está combatiendo con sus alucinaciones que no le dejan vivir una vida normal.

“Yo estaré contigo entre los cielos y la tierra. Te diré dónde estás, ¿tú me amas?”, le grita Charlotte en medio de la pelea. “¡Te amo! Desde el momento en que te vi intentando trepar la pared, te he amado desesperadamente. No puedo respirar cuando no estás cerca. Te amo, Charlotte. Mi corazón grita tu nombre”, le recalca George.

El agradecimiento final Copiado!

En los últimos minutos del sexto episodio, los reyes jóvenes organizaron un baile para demostrarle al parlamento que sí pueden llevar la monarquía. Minutos después, vemos a la versión adulta de Charlotte ingresando a la habitación de George III, quien también ha envejecido y su enfermedad se agravó, evidenciando más episodios de locura.

Ella le sugiere meterse bajo la cama y “ocultarse del cielo”. El rey obedece y ahí la reina le da la noticia de que su hijo Edward consiguió casarse y tendrá un hijo; de esa manera, la línea de sucesión de George continuará con este heredero.

En un momento tan íntimo y romántico, George III le agradece a su esposa el no haber huído antes de su boda el primer día que se conocieron. “No saltaste ese muro”, le resalta el rey. “No George. Jamás salté ese muro”, finaliza Charlotte.

Más de “Queen Charlotte” Copiado!

Netflix apostó por extender el universo de Bridgerton con esta precuela alrededor de la historia de la reina Charlotte. Esta nueva serie sigue la historia de la joven monarca que, tras su matrimonio con el rey Jorge, pudo lograr un cambio.

“El enlace dio lugar tanto a una gran historia de amor como a un cambio social y creó el mundo de la alta sociedad heredado por los personajes de ´Los Bridgerton´”, cita la sinopsis oficial de Netflix.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.