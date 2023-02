¿Qué hacer el 14 de febrero? Una cita entre gatos, cenas distintas y conciertos gratis

El próximo martes 14 de febrero se celebra San Valentín y las redes sociales están llenas de memes y publicidades relacionadas con una fecha en la que los festejados son el Amor y la Amistad. Por ese motivo, le ofrecemos una agenda de actividades que puede disfrutar antes, durante y después de la popular celebración, en la que puede compartir con las personas que más quiere en diferentes rincones del país.

Una cita entre gatos Copiado!

Si el amor romántico no ha llegado o en este momento no ronda por su vida, los días 18 y 19 de febrero usted podrá tener una singular cita. El Catio, un laboratorio de experiencias en el que las personas pueden recibir charlas, hacer yoga y co-working entre gatos organiza el evento Cat Lover a ciegas.

La actividad está dirigida a personas solteras que amen a los gatos. La dinámica consiste en citas rápidas. Para esto se organizarán cuatro grupos de personas con diferentes preferencias sexuales. Para inscribirse puede ingresar al Instagram de El Catio y enviar un mensaje.

En El Catio las personas solteras podrán darle una oportunidad al amor en el marco del Día del Amor y la Amistad. Foto: Captura de pantalla

El amor entra por el estómago Copiado!

Amor clásico

Si para la noche de San Valentín ha soñado con una cena romántica, en las montañas de Escazú existe una opción inolvidable, gracias a la vista del lugar y sus platillos. Fogo Rodizio tendrá una cena que contará con entrada de bienvenida, rodizio all you can eat (todo lo que pueda comer) con cinco cortes de carne, entradas y postre. Además, podrá disfrutar de música en vivo con Humberto Vargas. El costo es de $75 por persona.

Puede reservar al 2288-6362 o al WhatsApp 8500 7008

Una cena temática

Si además de ir a cenar quiere vivir junto a la persona especial una experiencia, PF Changs ofrece en sus dos restaurantes, de Escazú y Heredia, un menú de temporada con el que, además de celebrar el amor, puede probar diversos platillos que fueron lanzados en el marco del Año Nuevo Chino. La propuesta consta de tres opciones especiales (con pollo, lomito y fideos), pero lo más divertido viene en el cóctel, pues es servido en un posavasos que trae un código QR que, al ser escaneado, muestra a una liebre dorada que juega por toda la mesa.

Las novedades de este menú incluyen el Dali Chicken, Wok fried filet mignon y Double pan fried noodles.

En el Día del Amor, las cenas no faltan y PF Changs tiene dentro de su menú uno de temporada, en el marco del Año Nuevo del Conejo. (AlexPalmer)

Cena en la playa

Si su plan incluye el mar, en Pesca Seafood House Jacó ofrecerán un menú especial este San Valentín, el cual incluye entrada, plato principal y postre. En la velada habrá música en vivo. El costo de la cena por persona es de ¢19.600. Puede reservar al 2100-3331 o al WhatsApp 8851-7373.

Conciertos gratuitos y cine al aire libre Copiado!

La música siempre es protagonista el Día del Amor, por ello es que este sábado 11 de febrero, en el centro comercial Aleste, en Curridabat, podrá disfrutar de un concierto con Alejandro Pacheco, a las 4 p. m.

El domingo 12, la música será a ritmo de un DJ, a las 4 p. m. Como San Valentín es sinónimo de amor de todo tipo, en este lugar también habrá diferentes actividades para disfrutar con toda la familia: juegos gigantes, inflables, pinta caritas, food trucks y mercadito de emprendedores, entre otras actividades.

Del lado oeste también habrá música gratis: en Escazú Village, el mismo sábado 11, se presentará la cantante Priscilla Díaz a las 4:30 p. m.

Este día, en el mismo lugar, se realizará una función de cine al aire libre, donde se proyectará la película Little Women, a las 6 p. m., en la plaza frente a Yamuni y Universal.

Para el 14 y 16 de febrero, la música en vivo podrá disfrutarse en Plaza Tempo, en Escazú, con Priscilla Ruiz y Carters, respectivamente. Ambos shows se presentarán a las 7 p. m.

En Escazú Village podrá celebrar el amor con una cita, disfrutando de cine al aire libre. Imagen con fines ilustrativos. (Jose Cordero)

Música en todos los rincones

La dirección de Bandas del ministerio de Cultura anunció que, en el marco del Día del Amor y la Amistad, realizarán varios conciertos en Cartago, Heredia, San José, Puntarenas, Limón y Alajuela entre el 12 y 26 de febrero.

La banda de Conciertos de Cartago ofrecerá un concierto el Viernes 17 de febrero, a las 6:30 p.m., en el Anfiteatro Municipal de Cartago.

La Banda de Conciertos de Heredia se presentará este domingo 12, a las 10 a. m., en el kiosco del Parque Central Nicolás Ulloa. Asimismo, ofrecerá otro recital el día 19 a las 11 a. m. en el Museo de Cultura Popular Barva UNA.

Por último, la misma banda se presentará el jueves 23, a las 6 p. m., en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo.

Por su parte, la Banda de Conciertos de Limón deleitará a todos el propio día de San Valentín, el martes 14, en la Casa de la Cultura de Limón.

En el otro puerto, la Banda de Conciertos de Puntarenas dará un concierto el domingo 19 de febrero, a las 10 a. m., en el parque de Esparza.

Los alajuelenses serán deleitados por la Banca de Conciertos de Alajuela el jueves 16 de febrero, a las 7 p. m,. en el Anfiteatro Francisca Carrasco del Museo Juan Santamaría.

En el caso de los josefinos, la Banda de Conciertos de San José le tocará al amor el domingo 26 de febrero, a las 11 a.m., en el Museo Nacional de Costa Rica.