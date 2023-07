Periodista tica gana dos Emmy en Estados Unidos y sueña con seguir brillando

Rita Sibaja es una periodista costarricense que, cuando apenas tenía 12 años, migró a Florida, Estados Unidos. Ahora vive en Nevada y acaba de ganar dos premios Emmy por sus reportajes con el medio televisivo Univisión; abordando temas de la comunidad latina en suelo estadounidense.

El pasado 15 de julio, fue premiado por sus trabajos periodísticos La peor pesadilla de una madre y No voy a ser una cifra más, en las categorías de Problemas de la Sociedad e Interés Humano, respectivamente.

El primer reportaje cuenta la historia de una mujer sobreviviente de violencia doméstica, quien luego salió adelante con su propio negocio. Mientras que, el segundo reportaje, relata la experiencia de una madre mexicana que encontró a su hijo fallecido en el baño de la casa, debido a una sobredosis de la droga fentanilo.

Sobre distintas temáticas como reformas migratorias, economía, equidad de género, derechos humanos y más, Sibaja ha entrevistado a más de 200 líderes de la comunidad latina en Estados Unidos. Todos sus reportajes se encuentran disponibles en sus redes sociales, ya que según la reportera, es su manera de informar y devolverle a la comunidad.

De Costa Rica a Estados Unidos

Sibaja estaba terminando el sétimo año de colegio cuando se mudó a Florida con su familia. Antes de la mudanza había crecido en Sabanilla de Montes de Oca, por lo que el cambio de entorno no fue solo físico sino también cultural.

Al llegar a Estados Unidos, lo primero que Sibaja tuvo que aprender fue a comunicarse en inglés y reaprender el español, ya que las frases y expresiones de Costa Rica no se traducían para el resto de las personas latinas. Incluso, el encuentro de acentos fue difícil, porque la tica habla de “usted” pero sus pares le hablan de “tú”.

Tomando en cuenta estas situaciones, la periodista considera que no tiene un sentido total de pertenencia en ninguno de los dos lugares. Cuando visita Costa Rica le suelen preguntar si es extranjera, y cuando está en Estados Unidos le recalcan su nacionalidad foránea.

Sin embargo, debido a esta situación, descubrió que su identidad y el acercamiento con ambas culturas podía convertirse en una perspectiva única a través del periodismo. Con este impulso y los pilares de empatía y credibilidad logró aterrizar las historias que hoy están galardonadas.

“Si este fuera mi hermano que le acaban de matar a la esposa, o si esta fuera mi mamá que le robaron la identidad ¿Qué haría yo? ¿Cómo me gustaría que fueran conmigo? (...) Si yo tengo la mínima duda que algo de mis reportajes puede afectar a mi entrevistado, simplemente no lo hago. Porque no podría vivir pensando que algo le pasó, porque me pongo en los zapatos de ellos”, agregó la periodista.

Sibaja descubrió su vocación de reportera desde pequeña, ya que siempre le gustaba entrevistar a las personas a su alrededor. Incluso, en 1998, estuvo de paseo con su familia en el Museo de los Niños y protagonizó una serie de cuestionarios a quienes la rodeaban. Fue en el colegio donde decidió estudiar periodismo y dedicarse a contar historias.

En Estados Unidos, sus primeros pasos los dio en las radios de 95.5 FM Máxima y 97.7 FM Latino, hasta que decidió trasladarse al periodismo televisivo de Estrella TV SWFL y, recientemente, en las divisiones de Univisión en Tampa, Colorado y Nevada.

Rita Sibaja en 1998, entrevistando a un familiar en el Museo de los Niños

¿Cómo se siente de recibir un Emmy?

Según relató la presentadora, la noche en la que recibió los dos Emmys fue “caótica”, llena de nervios y alegría. La emoción fue tal que se quitó sus anteojos durante la ceremonia y, en el momento en que proclamaron el nombre de uno de sus reportajes como ganador, tuvo que apoyarse de su camarógrafo para llegar al escenario.

La alegría se extendió al doble, ya que inmediatamente después la llamaron para recibir el segundo premio.

Para sus futuros reportajes, la periodista tica asegura que seguirá aprendiendo en el arte de grabar, buscar historias y apoyar a las personas de la comunidad latina.