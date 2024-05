Nueva temporada de ‘El Verano en que me Enamoré’ llega a Prime Video

Prime Video confirmó que la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” se estrenará a mediados de 2025. La noticia fue anunciada este martes 14 de mayo a través de un video publicado en Instagram, marcando también el inicio del rodaje de la nueva temporada.

La serie sigue la vida de Isabel “Belly” Conklin, una adolescente que pasa cada verano en la casa de playa de la familia Fisher, acompañada de su madre y hermano. A lo largo de los veranos, Belly se ve envuelta en un triángulo amoroso con Conrad y Jeremiah Fisher, dos hermanos con los que ha crecido. “El verano en que me enamoré” explora temas de amor, amistad, desafíos adolescentes y dinámicas familiares complejas.

La tercera temporada contará con 11 episodios, tres más que las temporadas anteriores, y verá el regreso de Lola Tung como Belly, Christopher Briney como Conrad, y Gavin Casalegno como Jeremiah, entre otros actores principales.

El verano en que me enamoré, cuyo título original en inglés es The Summer I Turned Pretty, es una serie basada en la trilogía de novelas juveniles del mismo nombre, escritas por Jenny Han. La serie se estrenó el 17 de junio del 2022 en Amazon Prime Video y capturó la atención de un público joven y adulto debido a su mezcla de romance, drama y crecimiento personal.

Es probable que la nueva temporada siga la trama de la tercera y última novela de Han en la franquicia, Siempre nos quedará el verano (en inglés We’ll Always Have Summer). El libro tiene lugar dos años después de los eventos de No hay verano sin ti (en inglés It’s Not Summer Without You), cuando Belly una vez más se encuentra cuestionando dónde está su corazón entre los hermanos Fisher. Solo en el tercer libro, finalmente toma una decisión.