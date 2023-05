Nietos de José José llaman a su celular para escuchar su voz en el buzón de llamadas

Los familiares de José José se reunieron en su memoria en un acto conmemorativo, realizado el pasado 20 de abril, fecha en que falleció.

Su hija Marysol Sosa y su hermano José Joel se reencontraron para recordar el amor por su padre, pues ambos asistieron a la celebración del Día Internacional de José José.

Fue en ese homenaje que los nietos del cantante enternecieron a la asistencia, pues marcaron al número celular que pertenecía al “Príncipe de la canción” para volver a escuchar su voz en la grabadora de llamadas.

Han pasado cuatro años desde que José José murió y, cada 20 de abril, se celebra el Día Internacional del cantante, donde siempre se canta el exitoso tema Me vas a echar de menos. La familia se reunió en un teatro ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México.

Marilyn Sosa siempre manifestó cariño a su padre José José. Foto: GDA

Gran reencuentro

Marysol, de 41 años, se dio cita en el recinto, en compañía de su marido Xavier Orozco y sus dos pequeños; Elena y José Patricio. También se acompañó de Laura Núñez, la exasistente de José José, con la que mantiene una relación muy estrecha.

Esta es la primera vez que Marysol se hace presente en la cita pues se sabe que está distanciada del resto de la familia. El reencuentro fue emotivo porque Sosa rompió en llanto cuando le dirigió unas palabras a los asistentes para agradecer que recordaran la memoria de su padre.

“Me emociona mucho hoy, por primera vez, estar haciendo esto, de verdad me emociona mucho, muchas gracias a todos ustedes por siempre compartir conmigo, con nosotros”, expresó Sosa.

Además, Marysol recordó el gran amor que le inspiró su padre, del que no pudo despedirse, algo que siempre lamenta.

José José y sus hijos José Joel (izquierda) y Marilyn. Ambos descendientes están distanciados en la actualidad. Foto: GDA

“Mi padre fue muy esplendoroso, en verdad, le agradezco tanto a Dios el haber sido su hija y me llena de emoción hoy, porque aunque él no está aquí; se siente todo su espíritu. Es una lástima que él no tuvo el privilegio de conocer a estas criaturas (sus hijos), pero me llena de emoción y les agradezco desde el fondo de mi corazón que sigan compartiendo con nosotros y que, de aquí pal´ real, sigan siempre siempre en nuestro corazón a este gran cantante que México dio que, además, fue un gran hombre y un gran padre, y también un gran amigo para todos ustedes”, dijo.

El pasado 20 de abril celebramos un año más del #DiaInternacionaldeJoseJose y mis hijos por primera vez compartieron este momento con todos ustedes @AmigosJoseJose Les dejo este cachito hermoso de esa noche. Gracias por su cariño. ¡Bendiciones a todos y bonito sábado! #josejose pic.twitter.com/nUX6c1oDaA — Marysol Sosa (@marysolsosa_) April 29, 2023

Después de sus palabras, ocurrió el emotivo momento: Marysol y sus hijos marcaron al teléfono del cantante, el cual, luego de sonar varias veces, mandó al buzón de voz, el cual contaba con una grabación realizada por el propio José José donde pide que se le deje un mensaje, debido a que no puede atender. Este momento generó el aplauso de todo el público.

