Muere David Gulpilil, actor de ‘Crocodile Dundee’, a los 68 años

David Gulpilil, el veterano actor indígena australiano quien saltó a la fama tras participar en la cinta Cocodrile Dundee, falleció este lunes 29 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el primer ministro de Australia del Sur, Steven Marshall, quien emitió un comunicado difundido en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que comparto con la gente de Australia del Sur el fallecimiento de un artista icónico y único en una generación que dio forma a la historia del cine australiano y la representación aborigen en la pantalla: David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu”, publicó.

David Gulpilil fue diagnosticado con cáncer de pulmón en el 2017. (Captura de video)

El actor de 68 años luchaba contra un cáncer de pulmón desde hacia cuatro años. La enfermedad debilitó progresivamente su salud, hasta que finalmente le ganó la batalla.

Gulpilil saltó a la fama en 1986 por sus actuaciones en la exitosa comedia Crocodile Dundee. Esta se convirtió en la película más taquillera de Australia y obtuvo un gran éxito en la taquilla en los Estados Unidos. En esta producción interpretó al ingenioso Neville Bell, un indígena que se encuentra con Mick Dundee en la montaña.

Producto de su exitoso paso por ese largometraje, en 1987 fue galardonado con el reconocimiento AM (Miembro de la Orden de Australia) en la Lista de Honores del Cumpleaños de la Reina de 1987 por “servicios a las artes a través de la interpretación de la cultura aborigen”.

Posteriormente, en el 2002 fue parte del drama Rabbit-Proof Fence, cinta con la que obtuvo el premio al mejor actor de la Academia Australiana de Cine y Televisión Arts Awards.

David Gulpilil fue descubierto por el cineasta británico Nicolas Roeg, en 1971. (Captura de video)

En 2011, un tribunal de Australia lo condenó a un año de cárcel por maltratar a su esposa. Los hechos ocurrieron en diciembre del 2010, cuando bajo los efectos del alcohol el actor golpeó a su esposa Miriam Ashley con un palo de escoba y le rompió un brazo.

Ante las acusaciones, Gulpilil se declaró culpable.

Tras salir de prisión y un tiempo alejado del ojo público, el actor australiano regresó a los sets de grabación para interpretar lo que muchos consideran el papel de su carrera en la cinta Charlie Country, con la que ganó el premio Un Certain Regard al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de 2014.

En esta película Gulpilil fue el protagonista y dio vida a un hombre anciano que desea retirarse a sus raíces culturales aborígenes.

En julio de 2019, David recibió el premio a la trayectoria del Comité Nacional de Observancia del Día de los Aborígenes e Isleños. El actor se ausentó a la ceremonia y fue allí, en un mensaje pregrabado, donde reveló que tenía cáncer.

David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu nació en 1953 en el pueblo Yolnu y se crió en un estilo de vida tradicional en el norte de Australia, donde era conocido por sus dotes de bailarín.

En setiembre de este 2021 se estrenó My Name Is Gulpilil, un documental sobre la vida del actor.