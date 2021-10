Modelo Carolina Coto se transforma en hermosas especies ticas para celebrar el Bicentenario

¿Qué valores nos permitieron llegar al presente y a cumplir 200 años de vida independiente? Tres fotografías que conforman la campaña Somos sugiere algunas respuestas: la soberanía, la protección a nuestra naturaleza y la compasión. Cada una de estas cualidades fue simbolizada por un animal que representó la reconocida modelo de trayectoria internacional, Carolina Coto Segnini.

Ella, en unión con los fotógrafos Dinorah Graue y Eloy Mora trabajaron en este proyecto que, tras ser aprobado por el ministerio de Cultura y Juventud, es parte de las actividades y celebraciones realizadas por el Bicentenario.

. En la primera fotografía de la campaña 'Somos', Carolina Coto representa a una lapa verde. Las fotos originales de los animales en las que se inspiró Eloy, las tomó Dinorah Graue. Foto: Eloy Mora para LN

Esencia de lo que somos

Desde Nueva York, ciudad en la que reside, Carolina Coto, modelo y actriz, habló acerca de su experiencia en este proyecto en el que fue transformada por la maquillista Raquel F. Steller Duende, como tres animales: una lapa verde, que representa la soberanía; un tucán pico iris, que figura como la protección y la ranita de ojos rojos que simboliza la compasión.

En las fotos, Carolina luce prendas de la colección Kialä, línea de ropa y accesorios “con esencia sostenible” y estampados inspirados en fotografías originales de Dinorah Graue, que se capturaron en la zona del Caribe costarricense.

En la producción destaca el trabajo de Eloy Mora, quien a través de su creatividad logró recrear fotografías que emulan las imágenes de naturaleza que había tomado Dinorah.

“Eloy se metió en su cabecita cómo representar mi foto original en la que él creó después con Caro. Además de personificarla como el animal, el ambiente, la posición, todo, él trató de dar vida a mis fotos originales. Eloy es un mago. Un artista creativo de lo mejor que existe en Costa Rica”, dijo Graue.

Carolina, quien actualmente es embajadora Esencial Costa Rica por su destacada labor en la industria de la moda, en la que aún siendo muy joven alzó su voz y no se ajustó a estándares que no eran saludables para ella. Además, por su estilo de vida enfocado a la salud y al bienestar contó que la experiencia de trabajar con Eloy y Dinorah fue muy valiosa por el arte y creatividad de ambos.

“Cuando la idea surgió fue muy natural y orgánico. (...) Hacer las fotos de cada uno de los tres animales fue una experiencia diferente. Cada uno tenía un ambiente distinto que se creó en relación a una foto ya existente. (...) El maquillaje me ayudó mucho, me dio expresiones que no podía crear sola. Los colores despiertan emociones. Fue un proceso creativo en equipo. La parte del maquillaje tomó un 60% de la preparación”, cuenta Carolina, quien en 2018 protagonizó el video del tema No es justo, de J Balvin.

Coto menciona que cuando la fotografiaron emulando a la lapa verde utilizaron luz natural, el día estuvo muy bonito y soleado. En el caso de la ranita lo hicieron de noche y Eloy recreó el bosque nuboso.

“Cuando terminamos todos nos volvimos a ver porque (la de la rana) era la emoción más fuerte de la campaña: la compasión. Somos compasión”, dice.

. Carolina Coto representando a la ranita de ojos rojos. Con este animal y la fotografía simboliza el valor de la compasión. Foto. Eloy Mora para LN

Para Coto, de 33 años, formar parte de este proyecto que se transformó en campaña tiene que ver con la identidad de ser costarricenses, con esa esencia que nos diferencia de otras culturas y sociedades.

“Siempre he querido rescatar los valores que nos hacen ser líderes en el mundo. Me siento contenta de que podamos haber creado esa fusión. Logramos despertar valores con los que todos nos podemos identificar. Han sido 200 años de independencia y hay mucho para decir. Pero cuando se reduce a una palabra (como soberanía, protección y compasión) que puede despertar vivencias, es más fácil tener un impacto de forma más eficiente. Espero que se sientan identificados con la campaña”, explica.

La campaña puede verse en la página https://200costarica.go.cr/evento/517 y en redes sociales se publicará una foto por mes. El 29 de diciembre se compartió la primera, la de la lapa verde. La segunda verá la luz el 29 de octubre (cuando se cumplen 200 años de la firma de la independencia de Costa Rica) y la última el 1.° de diciembre (en el marco de la conmemoración del Pacto de Concordia).

Labor sobresaliente

Carolina Coto, quien está certificada en yoga y entrenamiento funcional, ha realizado importantes trabajos relacionados con el modelaje y la actuación. En 2017 protagonizó el video publicitario I Am de la marca de ropa deportiva de artes marciales, Kimurawear. Esa producción ha ganado varios premios como mejor comercial, entre los reconocimientos destacan Los Angeles Independent Film Festival, Paris Play Film Festival, Hollywood International Moving Pictures Film Festival, Oniros Film Awards, entre otros, especificó Coto, quien desde hace 15 años es boxeadora.

En el currículum de la simpática costarricense, las seis portadas que protagonizó para la revista inglesa Health & Fitness tienen un lugar especial.