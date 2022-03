MissCostaRica2018: Beatriz Castro Acuña, una infancia cogiendo café y amando los concursos de belleza

Era un domingo, Beatriz tenía 10 años. Durante la mañana y la tarde estuvo cogiendo café, oficio en el que trabajó junto a su mamá hasta los 22 años; cuando anocheció prendieron el tele, toda la familia sintonizó el Miss Universo... entre el público alguien movía una bandera costarricense...

La niña dijo que quería estar allí y de inmediato su padre espetó: ’lógrelo y yo llego a moverle la bandera”. En ese momento nació un sueño.

Si hay un adjetivo que define a Beatriz Castro es “perserverante”. Cuando vio ese certamen de belleza se prometió llegar; mientras, el tiempo pasaba, veía los concursos con tacones puestos y una sonrisa pintada en la cara. Ella no aspiraba a la mayoría de edad para “irse a tomar a un bar”, su gran motivación era tener la edad necesaria para participar en el casting de Miss Costa Rica.

Beatriz Castro sueña con representar al país en Miss Universo. Foto: Arnoldo Robert/Cortesía Teletica.

“Yo participé en el año en el que estuvo Johanna Solano (Miss Costa Rica 2011). Yo no tenía preparación. Andaba pelo corto y me maquillaba lo básico. Cuando llegué y me encontré figuras como Johanna dije que yo no estaba lista...”

Desde entonces, Beatriz se concentró en su preparación; por ello hoy tiene a su haber la experiencia de seis concursos de belleza, tanto nacionales como internacionales.

“Participé en Señorita Alajuela, Señorita Verano, en el Reinado de Belleza Internacional Costa Rica, en Reina Internacional de los Mares y el turismo, allí gané el título Reina Internacional de los Mares; fui representante para Costa Rica en Reina de las Américas”, contó Castro, de 25 años.

¿En caso de coronarse, cuál es la mujer que quiere representar?

“A las mujeres preparadas. Yo soy una mujer de pueblo y me siento orgullosa de eso. Toda la vida cogí café, como hasta los 22 años que empecé a trabajar dejé de hacerlo y me siento orgullosa de eso. La gente no ve que uno hace tareas como cualquier persona y que se esfuerza, no todos tenemos un montón de medios para estar aquí, sino que la pulseamos para estar donde estamos. Quiero representar eso. Siempre he trabajado proyectos de ambiente y no quisiera dejar eso”, contó quien tiene un bachillerato en Relaciones Internacionales y una licenciatura en Política Exterior y Diplomacia.

Edad: 25 años

Medidas: 90 - 63 - 92

Estatura: 1.72

Castro es hija de un padre dedicado a la construcción y de una madre ama de casa. Por ello, cuando ella y sus hermanas estaban pequeñas recolectaban café para comprar útiles y regalos para Navidad.

“Mi papá se acomodó más (con las finanzas) y mi mamá seguía yendo a coger café porque le gusta y porque decía: ‘qué voy a hacer con tantas mujeres vagas en la casa...’ somos tres mujeres, más mi mamá. Entonces íbamos y nos ganábamos algo. Una se quedaba limpiando.

A nivel de certámenes de belleza, Beatriz anhela participar en el Miss Universo. Profesionalmente, quiere crecer mucho más.

“Quiero adentrarme más en política ambiental”.

Se declara como “una mujer multifacética” por esa razón al haber hecho clic con las cámaras y reflectores, no descartaría trabajar en televisión, eso sí, con un enfoque más de “análisis político”.

Nota del redactor. Durante los siguientes días y sin ningún orden en particular, Viva publicará una reseña de cada una de las aspirantes al Miss Costa Rica de este año.

